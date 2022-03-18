18歲公民權修憲案 決戰25日立法院會

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（中央社記者溫貴香、蘇龍麒台北18日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘今天表示，18歲公民權修憲案將於立法院22日程序委員會列入25日院會議程，呼籲國民黨團25日立法院會進場投票支持。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。立法院長游錫堃3月17日邀集朝野協商，研商中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（18歲公民權），但朝野協商無共識。

民進黨總召柯建銘接受中央社記者訪問表示，修憲委員會唯一出委員會的提案是18歲公民權，依據規定，立法院會通過的修憲提案要公告半年，加上公民複決需提前3個月公告，亦即3月底要處理；22日立法院程序委員會召委是民進黨立委管碧玲，民進黨團將於下周二（22日）程序委員會當天排案，25日發言後進入表決。

柯建銘懇請25日院會請國民黨一起進來投票支持，在這個歷史時刻完成最基本的18歲公民修憲提案。

管碧玲日前也表示，18歲公民權若在25日到29日間可以出立法院會，就來得及今年11月縣市長選舉一起投票，完成18歲公民權這個課題的修憲。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗17日說，國民黨贊成18歲公民權，但修憲前提是要有朝野共識，可惜在修憲過程中，民進黨只基於自己政治利益，從未尊重國民黨與各界意見，也未進行朝野溝通；他認為民進黨根本不是真心要修憲，只是想走程序，打假球。

曾銘宗說，可預期民進黨團將對修憲案有所動作，如果真的安排下週就要處理，屆時國民黨一定會進場發言、捍衛立場。

不過，由於立法院日前協商中央政府總預算時，朝野已經討論過，修憲表決的出席人數是以表決器插入顯示出席表決做認定；國民黨團是否參與修憲表決，曾銘宗說，詳細議事攻防黨團內部將再做進一步討論與研究。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有38席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。依照目前立法院的席次結構，若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決。（編輯：林克倫）1110318