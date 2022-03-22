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18歲公民權修憲案 列25日立法院會議程

2022/3/22 13:26（3/22 14:11 更新）
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立法院程序委員會22日討論議事日程，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲（後中）宣告，因有徵詢各黨團意見，所以依據黨團共識及民進黨立委林楚茵提案通過，各黨團同意25日僅列討論事項，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分）。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日
立法院程序委員會22日討論議事日程，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲（後中）宣告，因有徵詢各黨團意見，所以依據黨團共識及民進黨立委林楚茵提案通過，各黨團同意25日僅列討論事項，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分）。中央社記者趙世勳攝 111年3月22日
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（中央社記者范正祥台北22日電）立法院程序委員會今天將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

程序委員會處理下次院會議事日程時，也敲定29日邀請行政院長蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關0303興達電廠事故致全台停電的專案報告並備質詢。

民進黨立委林楚茵於程序委員會首先登記發言並代表黨團遞案，25日僅列討論事項，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案；29日邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關0303興達電廠事故致全台停電的專案報告並備質詢。

隨後，國民黨立法院黨團總召曾銘宗發言表示，修憲前提必須是朝野共識。他質疑，整個修憲過程中，民進黨沒有尊重朝野，也沒有進行相關溝通。曾銘宗指出，國民黨贊成把18歲公民權入憲，但也希望將動保權、環保權也納入這次修憲。

另外，曾銘宗也提及，國民黨團本來有評估過是否讓18歲公民權先走，但是後來評估的結果認為「過去民進黨的紀錄太差」，所以希望還是一併修憲比較合適。

幾位立委發言後，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲宣告，因為有徵詢各黨團意見，所以依據黨團共識及林楚茵提案通過，各黨團同意25日僅列討論事項，中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案；29日邀請蘇貞昌率同相關部會首長列席，提出有關0303興達電廠事故致全台停電的專案報告並備質詢。（編輯：蘇龍麒）1110322

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