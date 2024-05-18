本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

朝野衝突立委掛彩 游錫堃感心痛、韓國瑜籲尊重議事

2024/5/18 21:39
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北18日電）立法院會昨天處理國會職權修法時，朝野爆發激烈衝突。立法院長韓國瑜今天表示，「尊重民主、尊重議事，務實協商、理性溝通，為立法院加油」；立法院前院長游錫堃則在臉書表示，古稀老人憨堃心痛難已。

立法院會昨天處理國會職權修法相關法案時，朝野立委爆發激烈衝突，不僅上演全武行、在野黨立委守護主席台，也罕見採舉手表決方式處理議案，至昨晚計有6位立委受傷送醫。

外媒也高度關注立院昨天衝突，路透社形容台灣是「喧鬧式民主」（rambunctious democracy），國會有時會發生打鬥事件，美國有線電視新聞網（CNN）、英國「衛報」（The Guardian）等多家國際媒體均對此報導。

對於朝野立委17日激烈攻防，韓國瑜晚間透過臉書表示，「尊重民主、尊重議事，務實協商、理性溝通，為立法院加油」。

游錫堃則在臉書貼出沈伯洋跌落摔傷照片，並表示「國會亂象、國人焦慮，國家內耗、國際訝異，古稀老人憨堃心痛難已」。（編輯：林克倫）1130518

#游錫堃
#立法院長
#韓國瑜
游錫堃
朝野攻防罕見舉手表決 林志嘉：非常手段恐生爭議反六輕38年後齊聚 游錫堃：宜蘭是環保先驅者
韓國瑜
蔣萬安：支持國會改革如總統到國會報告及調查權綠擬組律師團提告 傅崐萁：要告就告52位藍委
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.25
更多編輯台推薦新聞：