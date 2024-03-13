北市府科員販毒停職仍可領半薪 周志宏：觀感不好

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（中央社記者陳俊華台北13日電）立委指出，台北市政府社會局科員涉販毒，停職期間仍可領半薪，引發爭議。銓敘部長周志宏今天說，判決確定前，給半薪維持基本生活「還算可以」，但社會觀感當然不好，允諾將研議修法。

立法院司法及法制委員會今天邀考試院秘書長劉建忻、考選部長許舒翔、銓敘部長周志宏、公務人員保障暨培訓委員會主任委員郝培芝等人列席，報告業務概況及立法計畫，並備詢。

國民黨立委林思銘質詢時指出，台北市政府社會局日前有名女科員傳出販毒，事發後因該科員缺席考績會，沒有完成陳述及申辯程序，將移付證據給懲戒法院審理，並先停職；但依公務人員俸給法規定，停職期間仍可領半薪，是否符合社會觀感。

周志宏答詢時說，目前這案例還沒有判決確定，在判決確定之前先停職，給半薪是該科員的維持基本生活與適當保障，判刑確定前要推定為無罪，這時候如果剝奪所有俸給會影響生活，「這部分目前認為還算可以」。

周志宏表示，觀感上當然是不好，但這要看服務機關的選擇，因為法律是規定「得」發給半俸，而不是「應」。林思銘說，雖然授權行政機關做決定，但會給首長太大權力，因此要更加審慎，盼考試院在3個月內研析是否有修法必要，周志宏則說，會研議。

另外，媒體報導，銓敘部擬修正公務人員考績法，將甲等再區分為「傑出」、「優良」和「良好」3個等級，現行甲等考績獎金1個月，但「傑出」考績獎金可拿1.5個月，「優良」可拿1.25個月，「良好」則為1個月，藉此拔尖鼓勵優秀公務員。

民進黨立委陳俊宇質詢時，關注考績法新制是否能公平評鑑工作表現。劉建忻表示，還在徵詢各機關意見，草案還在銓敘部、還沒送到考試院。

劉建忻說，修法的出發點，是現行考績制度有很多人抱怨，不管怎麼分級都會懷疑有沒有輪流的問題，每年約有25%的人拿到乙等，考績獎金只有半個月，也有人認為考核不公平。草案構想中，大多數人都是「良好」、獎金1個月，等同現在的甲等。

劉建忻說，但草案中將「優良」、「傑出」的獎金再拉高，多數國家的考績都有拔尖的效果；草案構想得到很多不同意見，銓敘部會納入參考，修法沒有時間表，會審慎研議各界意見後，再看怎麼修或要不要修。

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劉建忻指出，現在制度也有滿多人抱怨，因此試圖做調整，但前提是考績獎金的總支出不要減少，但也不要過度增加，因此會調整內部結構的合理性，媒體報導指會減福利、減待遇，完全沒有。

劉建忻表示，大家擔心「優良」、「傑出」集中在高階文官或主管身上，修法時一定會考量，希望能讓同階跟同階比較，而不是低階跟高階比，現在考績比較多抱怨的就是低階人員，因為覺得自己常常輪乙等、不公平。（編輯：蘇龍麒）1130313