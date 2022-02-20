動保入憲遊行 民眾帶毛小孩頂低溫上街頭

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張雄風台北20日電）動保團體今天舉辦動保入憲大遊行，有支持的民眾帶著自家毛小孩在濕冷天氣中上街頭。動督盟表示，各團體都為了全體動物福祉上街頭，這也是動保入憲全民教育與對話的關鍵。

台灣動物保護行政監督聯盟舉辦「為動物發聲～動物保護入憲大遊行」，除邀請上百個民間團體參與外，也邀各政黨出席，希望推動動物保護納入憲法。

動督盟秘書長何宗勳表示，義大利日前成為國際間第10個將動保入憲的國家；目前規劃22日上午10時拜會國民黨團、23日下午4時30分拜會民眾黨團，民進黨與時力黨團還沒確認；各團體都為了全體動物福祉，願意力拚，甚至上街頭，而這也是動保入憲全民教育與對話的關鍵。

台北市議員、民進黨中央常務委員許淑華表示，她已經擔任12年SPCA台灣防止虐待動物協會顧問，在遊行前幾天，民進黨中常會時，總統蔡英文提到尊重動保團體的立場。

許淑華說，民進黨中常會也表達支持、立即能進行的是動物保護法修改，如虐待動物的累犯要有刑事責任、不應該將動物視為物權，而是生命，民進黨也提動保法特別民法和特別刑法來處理，會比入憲更快。

國民黨立委葉毓蘭表示，台灣法律非常落伍，台灣一年有25萬件虐待動物事件，可是目前主管機關只有農委會畜牧處動保科處理，人力絕對不夠；希望政府面對少子化社會裡，這些貓、狗都是重要的家人，制定能夠保護牠們的法律，要求牠們的主人能負起責任；絕對支持動保入憲，有更周延保護。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

時代力量立委陳椒華表示，人是動物，貓狗也是，在少子化時代，養小動物很普遍，動保入憲能建立很好的意識；虐待動物如何處罰，目前沒有合適的法規，動保是普世價值，今天在這裡，就是要告訴立法院各黨派，積極落實動保入憲。

民眾黨秘書長謝立功表示，動保是修憲重要議題，今天大家不畏寒冷，動保入憲有大家力量能繼續向前；動物不能當物品，愛護小孩，也要愛護動物，這是進步國家的象徵。（編輯：管中維）1110220