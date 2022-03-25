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18歲公民權修憲 國民黨團決議進場投同意票

2022/3/25 09:58（3/25 10:10 更新）
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立法院會25日將表決18歲公民權修憲案，國民黨團決議進場投同意票。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
立法院會25日將表決18歲公民權修憲案，國民黨團決議進場投同意票。圖為立法院議場。（中央社檔案照片）
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（中央社記者范正祥台北25日電）18歲公民權修憲提案列入今天立法院會討論事項議程，國民黨團一早召開黨團大會決定如何表態。黨團總召曾銘宗會後表示，黨團大會決議，進場投同意票，支持18歲公民權入憲。

立法院會今天將處理攸關18歲公民權的「中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案」。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位）。

依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有39席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量有3席。如果沒有國民黨團支持，修憲案無法通過、送出立法院交公民複決，國民黨團對修憲案的態度受矚目。

國民黨團昨天表示不會缺席今天立法院會，但要如何因應則待今天黨團大會決議。黨團大會從上午8時開始，進行至9時41分結束，曾銘宗會後接受媒體聯訪時表示，黨團大會決議，進場投同意票，支持18歲公民權入憲。（編輯：張良知）1110325

（中央社製圖）
（中央社製圖）
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