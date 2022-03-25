修憲案立院今決戰 綠白時力備戰盼順利通過

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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院會今天將處理18歲公民權修憲案。民進黨立法院黨團總召柯建銘受訪表示，今天是憲政時刻，他充滿期待也害怕破局，希望朝野各黨都能進場投下同意票，讓18歲公民權修憲案通過，交由公民複決。

立法院修憲委員會1月22日在國民黨立委持續缺席下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。立法院朝野黨團在3月17日進行協商但未達共識，立法院程序委員會於22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

對此，民進黨團甲動因應，院會開始前也召開黨團會議討論；柯建銘會前接受媒體聯訪指出，今天是修憲的憲政時刻，朝野各黨都要面對這重要的歷史時刻，這也是歷史的最後機會。

對於院會今天將處理18歲公民權修憲案，柯建銘指出，他充滿期待又充滿害怕，因為怕破局，希望今天能有圓滿的結果，可以通過修憲案，交由公民複決，也呼籲國民黨不要假贊成、真杯葛，而民進黨面對18歲公民權，連一秒鐘遲疑的空間都沒有，是非常堅定支持18歲公民權。

此外，時代力量立委王婉諭、邱顯智與台灣民眾黨立委邱臣遠、賴香伶，以及民進黨立委鍾佳濱、羅美玲等人則在立法院議場前召開記者會，呼籲朝野各黨於18歲公民權修憲案表決時出席，投下同意票。

王婉諭表示，憲法需要與時俱進，而18歲公民權攸關世代正義，希望朝野各黨能支持這項修憲案，順利表決通過。

邱臣遠說，離青年節剩沒幾天，希望今天能通過18歲公民權修憲案，這會是給青年世代最好的禮物，而且國家要進步，就要還權於青年。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85名立委）、出席立委3/4同意（64名）。依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席、國民黨有39席、民眾黨有5席、時代力量有3席、無黨籍共5席（林昶佐、蘇震清、趙正宇、黃國書、高金素梅）。若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過送交公民複決。（編輯：張良知）1110325