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侯友宜贊成18歲公民權 盼快速通過修憲

2022/3/25 12:39（3/25 13:51 更新）
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（中央社記者黃旭昇新北25日電）立法院院會今天排定處理18歲公民權修憲案，新北市長侯友宜表示，贊成18歲公民權，希望快速通過修憲。

此外，跨黨派立法委員在立法院舉行「資通安全與科技發展策進會」成立大會，鴻海集團創辦人郭台銘應邀出席引發媒體關注。

侯友宜上午在新北市政府主持「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」啟動儀式後，接受媒體聯訪表示，郭台銘是對全國經濟產業發展有非常高貢獻的人才，很期待郭台銘為中華民國多做點事，願承擔更多責任，如同COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗不足時，郭台銘挺身而出，期待也祝福郭台銘的專業為國家做更大貢獻。

至於是否競選連任？侯友宜說，現在最重要還是做好市政，還有很多繁瑣的地方待精進，現在唯有努力做事，讓市民了解團隊市政作為。（編輯：李明宗）1110325

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立法院院會25日排定處理18歲公民權修憲案，新北市長侯友宜（前）在市府接受媒體聯訪表示，贊成18歲公民權，希望快速通過修憲。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月25日
立法院院會25日排定處理18歲公民權修憲案，新北市長侯友宜（前）在市府接受媒體聯訪表示，贊成18歲公民權，希望快速通過修憲。中央社記者黃旭昇新北攝 111年3月25日
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