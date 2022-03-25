更多編輯台推薦新聞：
健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
直播／本土增14例分布新北基隆 境外移入122例
首頁 / 政治
修憲
新聞專題
修憲4/55

18歲公民權修憲案 管碧玲發言爆口角

2022/3/25 12:37（3/25 14:04 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
立法院會25日處理18歲公民權修憲案，民進黨立委管碧玲（左）言論引發國民黨不滿，國民黨團總召曾銘宗（後右2）送上漱口水、牙膏給管碧玲，要求管碧玲收回發言。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日
立法院會25日處理18歲公民權修憲案，民進黨立委管碧玲（左）言論引發國民黨不滿，國民黨團總召曾銘宗（後右2）送上漱口水、牙膏給管碧玲，要求管碧玲收回發言。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王揚宇台北25日電）立法院會今天處理18歲公民權修憲案一度衝突，國民黨團批評民進黨多數暴力，民進黨立委管碧玲指國民黨終於臣服；此番話引發國民黨不滿，要求管碧玲收回並送上貼有「專洗髒嘴」的漱口水、牙膏。

立法院修憲委員會1月18日在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本，明定年滿18歲中華民國國民，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票權。

修憲草案的處理程序與一般法律不同，須全體立委3/4出席的85席，還要出席立委3/4同意（64名），外界原預估國民黨立委出席狀況恐影響修憲案通過，不過國民黨團大會上午決議將進場投同意票。

國民黨團總召曾銘宗表示，修憲必須有慎重周全，立法院出席、同意門檻，但修憲過程中民進黨主導修憲程序，沒尊重國民黨意見，只顧及自己的利益。

曾銘宗表示，國民黨在修憲過程扮演關鍵角色，這段時間傾聽各種意見，黨團大會今天審慎評估，為鼓勵青年參與公共事務，將為18歲公民權投下同意票，保障年輕世代參與公共事務。

民進黨立委管碧玲發言說，18歲公民權入憲出立法院，這是一件正確、公義的好事，這也是今天為何國民黨要投下同意票最重要的原因，國民黨一路的指控，到今天終於臣服，這是人民的勝利，民進黨沒有多數暴力。

管碧玲指出，國民黨手握否決權的少數暴力，終於看到國民黨這次不敢再利用否決權，因為國民黨知道這應該用來促進公益，不應該用來製造荒謬；民進黨是這次修憲的阿信，國民黨願意投下同意票，人民勝利了。

對於管碧玲發言，國民黨立委大表不滿，要求管碧玲收回發言，並痛批民進黨「多數暴力」，干擾管碧玲發言。

朝野一度氣氛緊張，國民黨立委甚至送上貼有「專洗髒嘴」的漱口水、牙膏給管碧玲，但多名民進黨立委上前緩頰，院會仍持續進行，未爆發嚴重衝突。（編輯：蘇志宗）1110325

立法院會25日處理18歲公民權修憲案，民進黨立委管碧玲（左）發言引起國民黨立委不滿，國民黨團總召曾銘宗（右）等人在發言台旁抗議。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日
立法院會25日處理18歲公民權修憲案，民進黨立委管碧玲（左）發言引起國民黨立委不滿，國民黨團總召曾銘宗（右）等人在發言台旁抗議。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日
延伸閱讀
侯友宜贊成18歲公民權 盼快速通過修憲18歲公民權修憲 國民黨團決議進場投同意票18歲公民權修憲案能否交公民複決 立院將上演表決戰修憲案25日立院決戰 朝野不缺席藍動態受矚立院25日處理修憲案 國民黨團將出席表達立場蘇貞昌：18歲公民權水到渠成 盼各政黨努力入憲
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀