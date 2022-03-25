18歲公民權修憲案 管碧玲發言爆口角

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立法院會25日處理18歲公民權修憲案，民進黨立委管碧玲（左）言論引發國民黨不滿，國民黨團總召曾銘宗（後右2）送上漱口水、牙膏給管碧玲，要求管碧玲收回發言。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

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（中央社記者郭建伸、王揚宇台北25日電）立法院會今天處理18歲公民權修憲案一度衝突，國民黨團批評民進黨多數暴力，民進黨立委管碧玲指國民黨終於臣服；此番話引發國民黨不滿，要求管碧玲收回並送上貼有「專洗髒嘴」的漱口水、牙膏。

立法院修憲委員會1月18日在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本，明定年滿18歲中華民國國民，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票權。

修憲草案的處理程序與一般法律不同，須全體立委3/4出席的85席，還要出席立委3/4同意（64名），外界原預估國民黨立委出席狀況恐影響修憲案通過，不過國民黨團大會上午決議將進場投同意票。

國民黨團總召曾銘宗表示，修憲必須有慎重周全，立法院出席、同意門檻，但修憲過程中民進黨主導修憲程序，沒尊重國民黨意見，只顧及自己的利益。

曾銘宗表示，國民黨在修憲過程扮演關鍵角色，這段時間傾聽各種意見，黨團大會今天審慎評估，為鼓勵青年參與公共事務，將為18歲公民權投下同意票，保障年輕世代參與公共事務。

民進黨立委管碧玲發言說，18歲公民權入憲出立法院，這是一件正確、公義的好事，這也是今天為何國民黨要投下同意票最重要的原因，國民黨一路的指控，到今天終於臣服，這是人民的勝利，民進黨沒有多數暴力。

管碧玲指出，國民黨手握否決權的少數暴力，終於看到國民黨這次不敢再利用否決權，因為國民黨知道這應該用來促進公益，不應該用來製造荒謬；民進黨是這次修憲的阿信，國民黨願意投下同意票，人民勝利了。

對於管碧玲發言，國民黨立委大表不滿，要求管碧玲收回發言，並痛批民進黨「多數暴力」，干擾管碧玲發言。

朝野一度氣氛緊張，國民黨立委甚至送上貼有「專洗髒嘴」的漱口水、牙膏給管碧玲，但多名民進黨立委上前緩頰，院會仍持續進行，未爆發嚴重衝突。（編輯：蘇志宗）1110325