18歲公民權修憲案能否交公民複決 立院將上演表決戰

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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院會今天將表決18歲公民權修憲案，除國民黨團投票意向不明外，其他黨團均表態會進場投同意票；修憲案能否送出立法院，交由公民複決，結果稍晚便會出爐。

立法院修憲委員會1月18日在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本。未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

對此，朝野黨團3月17日協商，仍未能達成共識，讓外界擔心國民黨立委是否出席今天的院會，以及是否投下足夠的同意票，因為要通過修憲案跟一般的法律案處理程序不同，必須要有全體立委3/4出席的85席，還要出席立委3/4同意（64位），而且隨著出席立委人數的增加，同意票數還會往上調整。

立法院會今天的議程，除了報告事項外，討論事項僅處理18歲公民權修憲案，國民黨團、民進黨團則祭出甲動因應。

熟悉立法院議事運作的人士分析，院會預計在上午10時開始處理報告事項，時間約50分鐘到55分鐘，接著才會處理修憲案，屆時將在各黨推派的代表輪番發言完畢後，才會投票。

除了立法院議場內，台灣青年民主協會、台灣少年權益與福利促進聯盟等民間團體，也發布採訪通知，將在立法院正門前集結，密切關注議場內表決情況，希望18歲公民權修憲案能順利通過。

依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席、國民黨有39席、民眾黨有5席、時代力量有3席、無黨籍共5席（林昶佐、蘇震清、趙正宇、黃國書、高金素梅）。若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過送交公民複決。（編輯：張良知）1110325