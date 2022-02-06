18歲公民權 國民黨團：修憲公民複決不可綁大選

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（中央社記者王承中台北6日電）針對18歲公民權修憲案，國民黨團總召曾銘宗今天表示，國民黨支持，也會出席朝野協商，但主張修憲必須要有程序正義，之前的程序必須重來，且修憲公民複決不可以綁大選；另外，也須討論環境權及政府體制。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。由於協商冷凍期一個月，因此修憲案最快2月底前就可以交付院會處理。

國民黨立委此前因不滿修憲委員會民進黨召委管碧玲、鍾佳濱，互推舉同是召委周春米擔任1月6日修憲委員會會議的主席，集體退席抗議並持續缺席。

對於18歲公民權修憲案的態度，國民黨立法院黨團總召曾銘宗接受中央社記者訪問時表示，國民黨團贊成適度修憲，並支持18歲公民權，這是世界發展趨勢；國民黨希望能參與修憲，國民黨智庫也曾召開過修憲座談會，顯示國民黨一貫立場就是支持修憲。

此外，黨務人士也指出，國民黨中央與國民黨黨團及智庫都有透過三方平台進行討論，對於修憲議題，黨中央與黨團立場一致。

針對是否出席之後召開的修憲案協商，曾銘宗表示，國民黨團會出席修憲案的朝野協商，國民黨團的主張是修憲必須要有程序正義，修憲必須要有朝野共識，程序正義非常重要，程序必須重來。

他強調，國民黨團堅持這次修憲提案不可以綁大選，因為民進黨對於公投的標準要一致；國民黨團除贊成18歲公民權，也希望能納入其他修憲議題。

曾銘宗指出，節能減碳是世界趨勢，也是各國施政重點，關係到全台人民的生活環境及產業發展，國民黨希望有關節能減碳的環境權可納入修憲案，以及現在政府有權無責，國民黨希望可以檢討政府體制。

若立法院院會在2月底處理修憲案，國民黨是否會出席投票？曾銘宗表示，是否會出席投票，現在談還太早，還須看朝野協商的結果，國民黨也需要召開黨團大會討論，凝聚共識。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有38席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。依照目前立法院的席次結構，若沒有國民黨團支持，修憲案也無法通過，送出立法院交公民複決。（編輯：林克倫）1110206