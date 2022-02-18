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修憲2/33

民團促修憲拚平權 不分區立委應含身障者名額

2022/2/18 12:34
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（中央社記者王揚宇台北18日電）由多個民間團體籌組的CRPD（身心障礙者權利公約）修憲聯盟今天表示，為扭轉身心障礙者在社會上的弱勢情形，應藉由修憲，將身心障礙者基本權益及不分區立委應包含身心障礙立委名額入憲。

台灣公益聯盟創辦人、CRPD修憲聯盟召集人鄭龍水今天與多名立委在立法院召開記者會，提出上述主張。

身為視障者的鄭龍水說，身心障礙者在全世界都是弱勢群體，因此聯合國制定身心障礙者權利公約，而台灣有高達120萬名身心障礙者，雖然為數眾多，但卻是社會弱勢群體，因為過去政府鮮少注意到他們的需求。

鄭龍水指出，期盼立委們能利用這次修憲機會，將身心障礙者基本權益、不分區立委應包含身心障礙立委名額入憲，因為只有身心障礙者最了解身心障礙者、最能適切幫助身心障礙者發聲，期盼讓中華民國憲法成為全世界最保障弱勢群體的憲法。

例如，在憲法中明定國家應保障身心障礙者的就醫、就學、就業、生活維護、參與社會、經濟安全及其他福利服務；建構社會參與及所需的無障礙資訊與環境等內容。

CRPD修憲聯盟執行長張宗傑說，人生可能會因為年齡、意外或生病，讓人從自由人變成不自由的人，也因為變得不自由，所以社會產生歧視；為解決這些狀況，他們提出身障立委入憲、保障身障平權的主張，而這個議題不分藍綠，希望大家一起努力。（編輯：楊凱翔）1110218

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