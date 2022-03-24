修憲案25日立院決戰 柯建銘盼朝野支持共寫歷史

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（中央社記者王揚宇台北24日電）立法院會25日將處理18歲公民權修憲案。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，民進黨團對此沒有任何一秒鐘的遲疑，就是堅定支持18歲公民權，呼籲大家加入修憲行列，共同寫歷史。

柯建銘也向國民黨喊話，他說，明天就是直球對決，這是憲政時刻，歷史會留下紀錄，也考驗國民黨的政治智慧與想法；請國民黨面對歷史的一刻，不要自己走到焚化爐，不要假贊成、真杯葛，更不要成為修憲逃兵，難道國民黨主席朱立倫要當逃兵的總司令，希望明天有一個圓滿的結果。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會。立法院朝野黨團在3月17日進行協商但未達共識，立法院程序委員會於22日將中華民國憲法增修條文增訂第一條之一條文草案（攸關18歲公民權部分），列入25日立法院會討論事項議程。

對此，民進黨團、民眾黨團及時代力量黨團均表達，希望明天立法院能通過18歲公民權修憲案。國民黨團則表示不會缺席明天院會，但要如何因應則待明天黨團大會決議。

柯建銘今晚接受媒體訪問，說明25日的院會程序，包括上午10時起處理報告事項，時間大約50分鐘，接下來就是處理討論事項，先進行大體討論，各黨團發言人數為民進黨團5人、國民黨團5人、民眾黨團3人、時代力量黨團3人，再來就是逐條討論，發言人數與大體討論一樣，接下來就是表決。

對於國民黨團明天是否進場投下同意票，或是有何策略；柯建銘說，就看國民黨團怎麼做，民進黨團會靜觀其變，不過，「我們對18歲公民權沒有任何一秒鐘遲疑的空間」，就是堅定支持18歲公民權，大家不用懷疑。

柯建銘也指出，從立法院這屆開始以來，大家都在倡議18歲公民權，這是最接近成功的一次，如果這次沒有通過，「我想這屆也不大可能（通過）」，希望各黨都要參與，一起面對這個憲政時刻。

根據憲法增修條文規定，立法院要提出憲法修正案，院會討論時需立委總額3/4出席（85名立委）、出席立委3/4同意（64名）。依照目前立法院的席次結構，民進黨團有61席、國民黨有39席、民眾黨有5席、時代力量有3席、無黨籍共5席（林昶佐、蘇震清、趙正宇、黃國書、高金素梅）。若沒有國民黨團支持，修憲案無法通過送交公民複決。（編輯：謝佳珍）1110324