立院通過18歲公民權修憲案 公民複決須965萬票以上

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立法院會25日處理18歲公民權修憲提案時進行表決，全案三讀表決時，出席立委增為109人，贊成109人、反對0人、棄權0人，全案通過。後續將交由公民複決，這也是首次修憲案交由公民複決。中央社記者吳家昇攝 111年3月25日

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（中央社記者王承中台北25日電）立法院今天成功將18歲公民權修憲案送出，依照憲法增修條文規定，經公告半年後應於3個月內投票複決，進行憲政史上首次修憲案公民複決程序，但通過要獲得965萬以上的同意票，門檻相當高。

11月26日將舉辦地方選舉，會不會合併大選舉辦複決，根據中選會主委李進勇先前說法，公民投票法中，有關於修憲案複決的文字不到20字，只能就公投法、憲法增修條文以及立法院的決議，據以辦理。

立法院修憲委員會於1月22日，在國民黨立委持續缺席情況下，將初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論。立法院今天透過表決，在朝野各黨團一致同意下，將修憲案成功送出立法院。

然而根據憲法增修條文規定，中華民國的憲法修改是採「兩階段修憲」，也就是「立法院提案」再經「公民複決」。也就是說，當立法院再提出憲法修正案後，經公告半年後，應於3個月內投票複決。公投法也規定，立法院依憲法規定提出的複決案，經公告半年後，應於10日內交由主管機關辦理公民投票。

距離最近的一次修憲已是在2005年的第7次修憲，而在2000年第6次修憲前，立法院及國民大會皆有修憲提案權，但審議機關則只有國民大會，立法院提出的修憲提案必須經國民大會複決，而再第6次修憲後，立法院成為發動修憲權的唯一提案機關，但當時仍須經國民大會複決。

直到第7次修憲，憲法修正案才由國民大會改為公民複決，也就是說，將於今年舉辦的修憲案公民複決，其程序將是中華民國憲政史上第1次辦理。

至於公民複決的門檻，依憲法增修條文規定，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

依照2020年大選，台灣有效選舉人數為1931多萬人，也就是說至少要有965萬以上人同意，修憲案才會通過。而總統蔡英文在2020年大選獲得史上最高票也不過才817萬多票，修憲通過的難度可見一般。

而針對公民複決投票的日期，現行公投法規定的投票日期為每2年的8月第4個週六，但根據立法院法制局「我國修憲程序與界限之研究」報告指出，因依憲法增修條文第1條規定，憲法修正案的複決有特別明文3個月的期限，實務上未必能依公投法規定的投票日期舉行，應可不受限制。（編輯：蘇龍麒）1110325