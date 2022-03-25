總統：公民權修憲複決不容易 團結就能帶來改變

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（中央社記者溫貴香台北25日電）立法院會今天三讀通過18歲公民權修憲案，總統蔡英文今天感謝朝野政黨及青年朋友的團結努力，並說，下個階段，18歲公民權修憲案要通過公民複決，這是一個不容易的挑戰，不過，相信只要團結一起，就能帶來改變。

立法院會今天三讀通過18歲公民權修憲案，明定年滿18歲中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權，全案公告半年後將交由公民複決。

總統下午在臉書發文表示，18歲公民權修憲案三讀通過！感謝朝野政黨、青年朋友的團結努力！

總統說，今天，立法院三讀通過18歲公民權修憲案，修憲案將進入公民複決階段，感謝朝野立委放下歧見、團結支持，讓台灣的憲政改革邁出關鍵的一步。

她表示，修憲的工程需要朝野合作，也需要世代合作。這幾天，看到許多青年朋友透過投書、集會等各種行動，積極站出來，呼籲朝野立委回應年輕世代的訴求。

總統感謝各位青年朋友，因為大家用行動展現堅定的意志，才能團結台灣，促成今天的結果。相信，這也就是「我們要實現18歲公民權的重要意義」。

總統表示，下個階段，18歲公民權修憲案要通過公民複決，這是一個不容易的挑戰，不過，相信只要團結一起，就能帶來改變。「讓我們不分黨派、不分世代，共同為年輕人投下同意票，留給下一代一個更好的台灣！」（編輯：林興盟）1110325