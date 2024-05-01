中選會：李進勇未說屏縣長選舉有弊端 報載內容不實

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（中央社記者陳俊華台北1日電）媒體報導國民黨立委蘇清泉指中選會主委李進勇承認民國111年屏東縣長選舉確有弊端，中選會今天嚴正澄清，中選會及各地選委會暨全體選務人員是依法辦理選務，報載內容不實，明顯未盡查證義務。

中央選舉委員會透過新聞稿指出，有媒體報導「屏縣長選舉官司，蘇清泉轟司法不公」，內容提及「（屏東縣長參選人）蘇清泉說，他當選不分區立委後在內政委員會質詢，中選會主委李進勇也承認確有弊端」。

中選會嚴正澄清，經查相關紀錄都沒有李進勇承認確有弊端的情事，中選會及各地選委會暨全體選務人員是依法辦理選務，報載內容不實，明顯未盡查證義務。

中選會提到，李進勇應邀列席民國113年3月11日內政委員會並備詢，針對國民黨立委蘇清泉質詢111年屏東縣長選舉官司案，經查立法院公報，李進勇是回應「委員剛剛所提的這些數據以及你所抱怨的這些行為的態樣，我想要經過兩關：第一關，就是我們自己要調查，有沒有外界所質疑的，尤其是委員所指教的這些狀況，我們要檢討」。

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李進勇當時表示，「第二個很重要的，最重要的是必須要經過法院的認定，這個案件已經進入司法程序了，原則上法院認定的事實會作為這個選舉是不是有效、沒有效，是不是有作弊、作票或者是單純的瑕疵的部分，我們都會檢討」。

中選會說明，當天內政委員會的對話，並沒有李進勇承認確有弊端的情事，中選會基於捍衛選務機關的公正性，有予以說明清楚的必要。（編輯：張若瑤）1130501