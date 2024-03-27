藍委籲醫療院所凍漲電價 綠委：政府會妥善評估

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（中央社記者王承中、王揚宇台北27日電）電價4月起平均調漲11%，國民黨團今天呼籲凍漲醫療院所電價，國民黨立委蘇清泉表示，台灣醫療已在崩壞，電價調漲是雪上加霜。民進黨團幹事長吳思瑤說，行政部門有聽見立委的意見，行政院長陳建仁也說會整體妥善評估。

電價4月起平均調漲11%，醫療團體呼籲凍漲醫療院所電價，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷、國民黨立委王育敏、蘇清泉、廖偉翔、陳菁徽等人，今天在立法院國民黨團記者室召開「健保未倒，電價再漲醫院先倒」記者會。

蘇清泉指出，朝野立委都憂心醫療體系崩壞，而台灣的醫療真的在退步，健保強制納保很好，但品質也在下降，台大醫院的利潤只有1%，相比蘋果公司是52%，現在醫院要靠美食街、停車場的收入來挹注。就連林口長庚的本業也是虧錢的，是靠股利收入，

蘇清泉表示，整個台灣的醫療已經在崩壞，現在加上電價調漲，根本就是雪上加霜。衛福部稱，整體醫療院所增加電費約新台幣10億元左右，但就他所知，光台北榮總電費支出將增加2億元、高雄醫學大學約增6000萬元，粗估全台20幾家醫學中心增加的電費支出恐達30億元以上，這還不包括其他小型診所。

蘇清泉指出，全台6萬多家診所，存放疫苗、藥品的冰箱一大堆，包含加護病房、開刀房、急診室，這些地方沒辦法選擇時間開，政府凍漲農漁業及社福的電價，醫療業也應納入凍漲名單。

陳菁徽表示，經濟部不斷製作圖卡，告訴大家什麼時段用電可以省錢，經濟部叫烘培業半夜烤麵包，難道醫生可以半夜才開刀，請病患半夜生病嗎，醫院有許多維生系統必須24小時運作，包含開刀房、急診、病房等等，醫療產業不能選擇聰明的用電時間。

陳菁徽指出，她主張醫療、身心障礙、長照社福相關行業及大眾運輸系統，都應該凍漲電價，請行政院、經濟部長王美花別讓民眾自己承擔電價調漲。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天在立法院接受媒體聯訪提到，行政院長陳建仁昨天在立法院答詢時，許多立委詢問針對這波電價調整，就醫療院所部分是否要凍漲電價，還是用其他政策工具，例如額外補貼方式等，行政部門有聽見立委的意見，陳建仁也說會妥善評估、納入整體評估。（編輯：翟思嘉）1130327