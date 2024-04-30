藍委質疑縣長選舉官司承審法官 周春米：抹黑司法

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（中央社記者王承中、黃郁菁台北30日電）國民黨團副書記長羅智強、國民黨立委蘇清泉等人今天召開記者會，質疑在審理2022屏東縣長選舉訴訟時，屏東地院審判長陳怡先的丈夫黃偉倫是屏東縣長周春米的律師，卻未聲請迴避，違反公職人員利益衝突迴避法，呼籲司法院、監察院進行調查。

周春米透過發言人鄞鳳蘭發表3點回應，一、黃偉倫13年前在周春米的律師事務所任職，於103年5月離職。二、蘇清泉提起的選舉訴訟中自己是被告，屏東法院承審法官是黃偉倫的太太，尊重屏東地院職權與決定。三、蘇清泉選舉選輸，就說公務人員作票；訴訟打輸，就說法官有問題，否定民意，抹黑選務人員和司法，毫無民主素養。

屏東地方法院發布新聞稿澄清，陳怡先承審期間均在公開法庭，秉持公正態度，依法進行訴訟程序。因原告蘇清泉未遵期提出書狀，陳怡先有當庭諭知並發函促請蘇清泉儘速提出，以利訴訟進行。就此情節指述「開庭態度不友善、被抓去罵」等情節，誠屬誤會。

國民黨立法院黨團副書記長羅智強、國民黨立委蘇清泉、吳宗憲、翁曉玲等人，今天在立法院國民黨團召開記者會。蘇清泉指出，當媒體報導陳怡先的丈夫黃偉倫曾受雇於周春米，內心感到非常失望與震驚。

蘇清泉表示，黃偉倫在周春米沒有選上縣長，還在擔任律師之前，兩者有僱傭關係。周春米選上縣長後，依舊委託黃偉倫，即便在打當選無效之訴案件，委託律師還是黃偉倫。太太是本案的審判長，先生是委託人律師，司法可以這樣搞的嗎。

蘇清泉指出，回憶過去開庭期間，陳怡先很不友善，他委任的3位律師經常被叫去罵。要求全面驗票，711個投票所，有140多個有問題，陳怡先都不准，後來只准驗12個投票所票箱，連要求傳喚證人都不准。這一路下來，最後一審判決駁回選舉無效之訴。

蘇清泉表示，他要求司法院、監察院查清楚，陳怡先是否違反「公職人員利益衝突迴避法」。

羅智強指出，連利益迴避都懶得迴避，到底圖的是什麼。無論是從「公職人員利益衝突迴避法」來看，或是最基本的標準，審判長夫妻與周春米的關係密切，以及各種迴避事項，實務上是要聲請迴避，但陳怡先卻沒有，顯然是有不聲請迴避的目的存在。（編輯：翟思嘉）1130430