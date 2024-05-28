國會職權修法 王婉諭籲柯文哲、朱立倫懸崖勒馬

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（中央社記者黃麗芸、余曉涵台北28日電）立法院續審國會職權修法相關法案，可能進行三讀。時代力量黨主席王婉諭今天表示，藍白聯手不顧民意，呼籲民眾黨主席柯文哲和國民黨主席朱立倫應該懸崖勒馬。

國會職權修法相關法案今天續審，場外則有多個民間團體串連號召集結在濟南路上主舞台，盼藉全程監督以阻擋國會濫權法案三讀。

包括多個小黨今天也到場外聲援並舉辦「小黨分進合擊，捍衛民主台灣」聯合記者會，與會者有社會民主黨召集人徐雍、台灣綠黨發言人王彥涵、小民參政歐巴桑聯盟秘書長何語蓉、時代力量黨主席王婉諭和台灣基進黨主席王興煥。

王婉諭致詞表示，立法院今天要進行二、三讀，無實質審查法案卻要通過，但台灣民眾黨團總召黃國昌竟說場外聲援者是受民進黨的假訊息而動員前來，質疑難道近百名專家學者所發聲明也是被民進黨所動員，對於民眾黨這種侮辱公民運動、人民自由意志言論而感到震驚和生氣，且還是10年前從太陽花運動崛起的黃國昌所說出，對其失格言論予以嚴重譴責和唾棄。

她指出，民眾黨一再說要超越藍綠，卻不斷釋出侮辱公民運動的言論，同時還主導這次立院爆衝行為，認為這次修法相當惡劣，民眾黨今年1、2月還大談要推動國會改革，卻在不到45天內就想主導以缺乏實質討論方式進行強力表決，通過一次推動逾70條重大法案修法，這是不務實暴衝立院行動，難道不是民主倒退和損害國會。

王婉諭認為，絕不能用如此粗暴立法方式，通過國會擴權、濫權法案，否則如何說服人民支持以取得更大權力。

她呼籲，民眾黨主席柯文哲和國民黨主席朱立倫應該要懸崖勒馬、趕快下車，不要讓黃國昌和國民黨團總召傅崐萁綁架白、藍兩黨，並傷害國會自主及民主，應積極促成黨籍立委主動提案退回這次不公平、不公開的法案，退回委員會進行實質逐條討論，一起為台灣民主努力。

隨後王興煥也表示，不論今天立法院最後是否會強行三讀通過國會濫權立法、修法，但看到大家從21日、24日和今天都自發到立法院場外集結，自己就對台灣民主韌性充滿信心。

他說，10年前太陽花運動和這次反對國會濫權集會，背後本質都是反中控台，擔憂中國會透過民主破口介入台灣，這次代表民意的國會卻激起滔天民怨，就是白、藍不效忠台灣，正本清源之道在於棲身國會殿堂的代議士是否忠於台灣。

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王興煥表示，在這場抗爭之後，基進黨將致力推動2項議程，首先就是「真正的國會改革」，要確定立委們是否忠於台灣，將推動類似陽光法案，立委或立委參選人必須公開揭露其在中國的投資和置產，讓這些利益關係無所遁形，以確保其發言是忠於台灣。

其次，民主需要監督、制衡，基進黨等小黨們將盡力扮演稱職的在野監督政黨，讓公民社會投票時，不是只有白、藍兩黨可託付，讓朝野都是忠於台灣的政黨，才是正源清本之道，隨即高呼「國眾黨不倒、台灣不會好」。（編輯：方沛清）1130528