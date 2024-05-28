立法院職權行使法二讀完成 院會決議延長開會時間【直播】

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華、王揚宇台北28日電）立法院會今天經表決後，通過民眾黨團、國民黨團提案，將延長開會時間，到國會職權相關法案、再生醫療雙法、地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例處理完畢為止。

立法院會今天續審國會職權修法相關法案，國民黨立法院黨團與民眾黨立法院黨團在上午7時議場開門後，順利占據主席台，力求能在今天完成三讀。

立法院會上午9時開會，截至會議主席、立法院長韓國瑜在上午11時44分宣布休息，上午共處理8個條文（含增訂1個章名），但大多是不予增訂或不予修正。特別的是，院會處理是否增訂第74條之1條文時，經二讀表決，按照民進黨立法院黨團所提再修正動議通過。

二讀條文規定，依第8條所定逕付二讀的議案，應交付黨團協商，並由提案委員或所屬黨團負責召集，並適用立法院職權行使法第70條至第74條的規定。

院會在下午1時繼續開會，民進黨立委手持支持者特別製作的「珍奶手燈」進場，並在下午2時52分提出散會動議，高喊「不討論，就散會」、「民主殺手」等口號，但散會動議經表決後遭國民黨團、民眾黨團聯手否決。

民眾黨團、國民黨團則提案延長開會時間，到討論事項第7案處理完畢後再行休息，也就是包括第1、2、3、4案是國會職權相關法案，第5、6案的再生醫療雙法，以及第7案是攸關發給村里長年終慰問金的「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例」等。

影片來源：國會頻道

韓國瑜宣布表決結果，在場立委106人、贊成者101人，贊成者多數，決議28日院會延長開會時間到討論事項第7案審議完畢，再行休息，並不處理臨時提案。

院會處理延長開會提案時，台下的國民黨立委羅智強與民進黨立委邱議瑩爆發口角，國民黨立委徐巧芯還上前拉扯邱議瑩的衣服，其他國民黨、民進黨立委則上前隔開兩人，避免衝突擴大。

隨後立法院會在下午3時29分，韓國瑜表示，立法院職權行使法全案已經過二讀，並請三黨團幹部到議場後方主席室進行溝通，院會休息。台下的民進黨立委則朝主席台射出象徵「青鳥」的紙飛機。（編輯：蘇龍麒）1130528