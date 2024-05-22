批國會職權修法黑箱 王婉諭：黃國昌應該很清楚

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（中央社台北22日電）立法院會處理藍白所提國會職權修正法案，引發民眾集結抗議過程涉黑箱，時代力量黨主席王婉諭也說，破壞民主程序的審查就是黑箱，10年前的民眾黨立院黨團總召黃國昌應該很清楚。

繼17日嚴重衝突後，立法院昨天繼續審查國會職權行使法修正草案，多個民間團體號召民眾在立法院外集結，抗議審查過程違背民主程序，午後人潮持續增加，至晚間已外溢至中山南路，參與者高舉「沒有討論沒有民主」「全案保留等於沒審」等標語表達不滿。

王婉諭昨天下午到場聲援並站上舞台宣講，她說，時代力量過去8年和民進黨在許多議題上有過爭執、對抗甚至不諒解，但她一直很清楚自己所堅守的價值與理想是什麼，所以她捍衛立法院的民主程序，不會因為黨派不同或過去恩怨而有所遲疑。

王婉諭認為，國會應該要實踐專業討論、說話負責、人民參與的精神，相信只要把條文攤開好好審查、把理由講清楚，台灣多數民意會支持強化國會職能，所以她非常不明白，為什麼藍白兩黨要用最粗暴的方式去傷害國會改革的正當性。

她強調，沒有程序正義，就沒有國會改革的實質正義，因此就算支持藍白版本的再修正動議，也不該支持這種破壞民主的審議程序。

王婉諭說，黃國昌不斷詢問抗議的公民「國會改革哪裡黑箱」，她要正告黃國昌：「破壞民主程序的審查，當然是不折不扣的黑箱，只要問問2014年、2016年的黃國昌，答案就非常清楚」。

王婉諭指出，黃國昌稱「再修正動議」是院會當天才看得到，但現在國會正進行的是直接空降、蓋掉28個版本的再修正動議，是一個完整的修法版本，沒有經過程序委員會、一讀及委員會審查的版本。

她質疑，黃國昌過去非常在乎委員會審查功能，現在卻協助國民黨搞突襲，藍白聯手破壞立法院的民主審議程序，用前所未見的惡劣方式強行通過法案、沒收所有討論。

王婉諭批評，黃國昌從不敢正面回應質疑，總是運用自媒體蓄意切割事實、操弄資訊落差，吸引信眾並餵養仇恨，曾帶領許多人認識社會改革議題的黃國昌已經昨是今非。

王婉諭引述導演吳念真的話向黃國昌呼籲，知識份子不該利用知識去掠奪知識比他不足的人，也不該利用知識去餵養仇恨，更不該利用知識去騙取知識比他不足者的支持。（編輯：蕭博文）1130522