修憲公聽會 學者籲先通過無爭議18歲公民權案

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（中央社記者郭建伸台北13日電）立法院修憲委員會今召開公聽會，中央研究院法律學研究所副研究員蘇彥圖比喻先摘「容易摘的水果」，修憲應先通過18歲公民權沒爭議的案子。永社理事長黃帝穎呼籲，修憲門檻過高，呼籲趁修憲時一併調整。

第10屆立法院修憲委員會今天召開第1場公聽會，首場討論議題分為如何掌握憲法時刻，及政府體制、權力分立及18歲公民權等面向。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳發言指出，立法院朝野政黨目前最有共識的是18歲公民權，雖然國民黨立委提出修憲版本，但目前並未參加公聽會，未來參與審查的可能性不高。

劉世芳提到，民法在2020年已經三讀下修成年年齡為18歲，並明定2023年1月1日實施，若能在今年底縣市長選舉結合修憲案複決，並通過18歲公民權修憲案，就能落實民法成年年齡。

劉世芳表示，假設今年底沒辦法如期完成修憲程序，但民法已通過下修成年年齡，恐產生18歲到20歲這段年齡法律適用空窗，屆時可能有公民聲請憲法法庭釋憲，甚至聲請釋憲是否需要滿20歲也會是問題。

劉世芳也向國民黨主席朱立倫喊話表示，朱立倫近來因公投、罷免案遭到國民黨黨內批評，但朱立倫與其一直向黨內同志道歉，不如來研究國家民生大計和修憲，趕快激勵國民黨立委回歸修憲行列；若國民黨在修憲過程缺席，未來大選時選民恐怕會做出正確抉擇。

輔仁大學學士後法律學系助理教授姚孟昌表示，若討論18歲公民權提案，應直接修改中華民國憲法第130條，將選舉、罷免、創制、複決與參加公投權利改為18歲，年滿20歲者有被選舉權。

姚孟昌也指出，現行五院體制應依照三權分立機制調整，考試權納入行政權，監察權則劃歸立法院，但可能造成立法院職權過大，建議應參考其他國家憲政體例。

永社理事長黃帝穎發言指出，立法院一直錯過修憲時刻，主要原因在於過高的修憲門檻，光是立法院就需要3/4議決；換句話說，只要國民黨反對，修憲案就不可能送交公民複決，呼籲修憲門檻條文應在這次一併調整。

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中央研究院法律學研究所副研究員蘇彥圖發言指出，許多有共識的修憲提案應優先通過，不必去綁其他案子，也不必因政黨間妥協導致修憲破局，比喻「容易摘的水果」應該先摘下來。

台北大學公共行政暨政策系教授陳志華發言指出，成立行政院人事行政局、公務人員保障培訓委員會、文官學院，都挑戰考試院的地位，而2018年的公務員年改，考試院主導地位幾乎消失，考試院應思考何去何從；監院存廢或許可參考德國制度在國會下設計請願委員會，成員由政黨分配並具備中立色彩。（編輯：蘇龍麒）1110113