18歲公民權修憲 民團籲立院朝野不能只口號支持

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18歲公民權推動聯盟多名高中生及青少年14日在立法院外陳情，舉出看板並呼口號，表達對18歲公民權相關修憲提案交付全民複決的期待。中央社記者施宗暉攝 111年1月14日

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（中央社記者范正祥台北14日電）18歲公民權推動聯盟今天在立法院外召開記者會，呼籲立法院朝野黨團把握這次修憲時刻，實質審查「18歲公民權」各式修憲提案，絕不能只是停留在「朝野共識」口號支持而毫無進展、原地踏步。

包括台灣高中職學生自治聯盟、高雄學生民主聯盟、台灣少年權益與福利促進聯盟及台灣青年民主協會在內等團體都有代表出席這場記者會，共同喊出「18歲投票權，這屆就實『憲』；修憲新時代，青年一直在；欸大人我要投票！」口號。

與會者也將寫著「我在乎18歲公民權」、「我在乎修憲門檻降低」、「我在乎人權條款入憲」的布條，綁在立法院外牆，表達這樣的聲音與意見在這次修憲不缺席。

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18歲公民權推動聯盟向立法院表達訴求，指出這次75個修憲提案，民進黨、國民黨、民眾黨、時代力量都有提出「18歲公民權」提案，是所有修憲提案中最具有高度共識的修憲主題。同時也提醒朝野，回顧2015年的修憲委員會，朝野同樣是對「18歲公民權」提案有共識，卻因政黨間無法對其他修憲提案達成共識而破局。

18歲公民權推動聯盟副總召、台灣青年民主協會理事長張育萌表示，「這次的修憲時刻，或許是台灣歷史上距離18歲公民權最接近的一刻」，呼籲各黨趕快回到立法院修憲委員會，好好討論修憲議題，別成為憲政改革的歷史罪人。（編輯：黃國倫）1110114