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立院修憲委員會初審 18歲公民權送院會表決

2022/1/18 11:55（1/18 13:33 更新）
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立法院修憲委員會18日初審通過18歲公民權修憲提案。（中央社製圖）
立法院修憲委員會18日初審通過18歲公民權修憲提案。（中央社製圖）
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（中央社記者王承中台北18日電）立法院修憲委員會今天初審通過18歲公民權修憲提案，未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權，以及被選舉權。

立法院修憲委員會今天進行修憲提案的逐條討論，民進黨、台灣民眾黨及時代力量立法院黨團達成共識，以修正動議共提18歲公民權修憲版本。

最終，在國民黨立委持續缺席下，修憲委員會經點名表決通過三黨共提的修憲版本。

初審增訂中華民國憲法增修條文第一條之一，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議、3/4出席（85席），及出席立委3/4決議（64席）提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。（編輯：蘇龍麒）1110118

民進黨團、台灣民眾黨團及時代力量黨團18日經討論，決定共提18歲公民權修憲版本。中央社記者王承中攝 111年1月18日
民進黨團、台灣民眾黨團及時代力量黨團18日經討論，決定共提18歲公民權修憲版本。中央社記者王承中攝 111年1月18日
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