綠白時力共同提案 18歲公民權闖進立院院會

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（中央社記者王承中台北18日電）立法院修憲委員會今天在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本。未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

第10屆立法院修憲委員會在上週及17日召開完修憲公聽會後，今天正式進入修憲提案逐條討論的審查。在召開修憲委員會的同時，民進黨立法院黨團幹事長劉世芳、民進黨立委管碧玲、周春米，及民眾黨立委張其祿、時代力量立委邱顯智等人在聯訪時指出，民進黨、民眾黨與時代力量將共提18歲公民權的版本。

劉世芳說，修憲委員會宣讀全部的修憲提案，代表正式進入修憲審查跟討論程序，感謝張其祿、邱顯智在18歲公民權的概念上與民進黨相近，經討論後決定共提具高度共識的18歲公民權版本。

張其祿表示，18歲公民權是全民共識，在跟民進黨、時代力量磋商後，發現大家版本差異不大，希望可以克服技術細節，讓18歲公民權具體落實。邱顯智指出，台灣在18歲公民權已落後其他國家太久，應該要與時俱進，希望可趕快交付公民複決，讓18歲公民權能真正落實。

由於針對18歲公民權的修憲提案，多數是提案增訂中華民國憲法增修條文第一條之一，因此在進入逐條審查時，18歲公民權成為第一個被討論的議題。輪值召委、民進黨立委鍾佳濱在徵求在場委員同意後，將管碧玲、張其祿及邱顯智所提的修正動議合併處理，在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決，在場立委23人同意、沒有人反對與棄權，獲得通過。

鍾佳濱在會後受訪表示，根據修憲委員會日前通過的議事日程，修憲委員會在臨時會期間總共召開10次會議，其中最後一次開會日為22日，今天通過18歲公民權後，將在22日送出委員會。

初審通過增訂中華民國憲法增修條文第一條之一，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

民進黨團有61席加4席無黨籍、國民黨有38席加1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。依照目前立法院的席次結構，若沒有國民黨團支持，修憲案也無法通過，送出立法院交公民複決。（編輯：蘇龍麒）1110118

立法院修憲委員會18日初審通過18歲公民權修憲提案。（中央社製圖）