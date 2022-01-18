綠：國民黨缺席18歲公民權修憲討論 是打假球

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（中央社記者葉素萍台北18日電）民進黨發言人謝佩芬表示，國民黨嘴巴說支持18歲公民權，實際上卻是打假球，國民黨立委持續缺席修憲委員會，令人遺憾。呼籲國民黨勿因一己之私，跟青年越來越遙遠，應儘速回到委員會開會。

立法院修憲委員會今天在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本。未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉、罷免、創制、複決、參加公投及被選舉權。

謝佩芬透過新聞稿指出，國民黨立委彷彿忘了自己的提案，不論是提案說明、公聽會舉辦以及審查會議，國民黨立委全部選擇缺席，這代表國民黨嘴巴說支持18歲公民權，實際上卻是打假球，令人遺憾。

謝佩芬說，今天修憲委員會正式進行逐條討論，18歲公民權的改革是各黨派有高度共識的議題，尤其跨黨派不分藍綠立委都有提案修改憲法增修條文，要將參政年齡下修到18歲，其中國民黨委員提出了7個版本的修正案，但在修憲委員會的審查會議，卻選擇缺席。

謝佩芬強調，當前主要民主國家當中只剩下台灣的參政年齡還沒下降到18歲，立法院今天舉辦的修憲委員會除了缺席的國民黨立委外，民進黨、時代力量、民眾黨立委共同合作提出的修正動議得到出席委員的全部支持，這是台灣憲政史上難能可見的珍貴時刻。

謝佩芬表示，2015年台灣曾有機會通過憲政改革落實18歲公民權，卻因為國民黨堅持把18歲公民權與不在籍投票綁在一起而破局，致使修憲案無法通過立法院審議。而今年的修憲委員會開會至今，只見國民黨不斷以拒絕出席的態度面對修憲案，讓人憂心台灣的珍貴憲改時刻是否會再度毀於國民黨的一黨之私。（編輯：黃國倫）1110118