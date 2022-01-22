立院臨時會修憲委員會落幕 18歲公民權決戰院會

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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院修憲委員會今天開會，除確定上次會議議事錄外，也把初審通過的18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。

根據第10屆修憲委員會日前通過的議事日程，修憲委員會在臨時會期間總共召開10次會議，今天是最後一次的開會日。

在上午的會議中，會議主席、民進黨立委管碧玲詢問在場立委，針對先前初審通過的18歲公民權修憲案提請院會討論，討論前須交由黨團協商等決議，是否有異議；在場立委並未提出異議，因此通過。

修憲委員會18日在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決，通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本，但當天並未送出委員會，而是在今天送出。

此外，修憲委員會上午也同時通過民進黨、時代力量、台灣民眾黨立委所提的一項臨時提案，建請除18歲公民權修憲案外，其餘保留在修憲委員會的諸多提案，包括降低修憲門檻、廢考監落實三權分立、基本人權保障等，均能盡量再找時機繼續審議協商。

這項臨時提案希望，朝野努力讓其他有共識的修憲議題在2024年公投複決，以讓中華民國憲法能與時俱進，並回應人民對修憲的期待。

初審通過增訂中華民國憲法增修條文第一條之一，中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。除本憲法及法律別有規定者外，年滿18歲者，有依法有被選舉權。憲法第130條的規定，停止適用。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

民進黨團有61席且掌握4席無黨籍、國民黨有38席掌握1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。依照目前立法院的席次結構，若沒有國民黨團支持，修憲案也無法通過，送出立法院交公民複決。（編輯：康世人）1110122