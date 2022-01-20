修憲委員會繼續審查 廢考監等多案無共識暫保留

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修憲委員會20日繼續進行廢除考試院、監察院、降低修憲門檻、總統赴立院國情報告、內閣同意權及環境權、動物權等修憲提案的逐條討論，但均未達成共識，相關修正條文都將暫予保留。中央社記者郭日曉攝 111年1月20日

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（中央社記者王承中台北20日電）修憲委員會在18日通過18歲公民權後，今天繼續逐條討論包含廢考監、降低修憲門檻、恢復內閣同意權等修憲提案，但在國民黨立委持續缺席下，朝野三黨也未有共識，均暫予保留，待22日做最後決定。

第10屆立法院修憲委員會在上週及17日召開完修憲公聽會後，於18日開始進行修憲提案逐條討論的審查，在國民黨立委缺席的情況下，民進黨、民眾黨及時代力量立法院黨團當天通過共提的18歲公民權版本。未來年滿18歲的中華民國國民，依法有選舉及被選舉權。

修憲委員會今天繼續進行除18歲公民權以外，包含廢除考試院、監察院、降低修憲門檻、總統赴立院國情報告、內閣同意權及環境權、動物權等修憲提案的逐條討論，但均未達成共識，輪值召委、民進黨立委周春米宣布，相關修正條文都將暫予保留。

根據修憲委員會日前通過的議事日程，修憲委員會在臨時會期間總共召開10次會議，其中最後一次開會日為22日，18日通過的18歲公民權，將在22日送出委員會。

周春米接受中央社記者訪問指出，今天完成全部修憲提案的逐條討論，但都暫予保留；如果明天輪值的國民黨召委不開修憲委員會，後天輪值召委、民進黨立委管碧玲將徵集大家意見後做決定。

時代力量立委邱顯智表示，中華民國憲法是全球獨創，其他國家根本沒有這樣的制度，希望除國民黨外，其他三黨能夠有共識版，將考試院、監察院廢除。若未能達成共識，也希望修憲委員會能夠繼續存在、運作，因為這些修憲非常重要且迫切。

民眾黨立委張其祿指出，18歲公民權、廢考監及降低修憲門檻是民眾黨的三大修憲主張。中華民國憲法是大中國的架構，現在是一個破碎的狀況，也不符合時代整體需求，且目前台灣政府體制愈來愈接近概念上的總統制，希望能維持好的三權分立體制。（編輯：郭無患）1110120