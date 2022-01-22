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柯建銘批逃避修憲 藍營：無程序正義

2022/1/22 12:45
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（中央社記者王揚宇台北22日電）立法院修憲委員會今天將18歲公民權修憲案送院會討論。民進黨團總召柯建銘說，未來決戰院會時，希望國民黨不要杯葛。時力黨團總召邱顯智表示，希望國民黨支持18歲公民權修憲案。

對此，國民黨立法院黨團書記長陳玉珍接受中央社訪問指出，國民黨支持18歲公民權，但修憲委員會打從一開始就沒有程序正義，民進黨不要扣帽子，更不要試圖把修憲不成的責任甩鍋給國民黨。

根據第10屆修憲委員會日前通過的議事日程，修憲委員會在臨時會期間總共召開10次會議，今天是最後一次的開會日。

修憲委員會上午開會，在國民黨立委持續缺席下，在場立委無異議把18歲公民權修憲案送出委員會，提請院會討論；院會討論前，須交由黨團協商。

在會議主席、修憲委員會召委、民進黨立委管碧玲宣布散會後，在場民進黨、台灣民眾黨、時代力量立委於主席台前合影，各黨也推派一名代表發言。

民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，針對修憲議題，民進黨除了提出18歲公民權外，還有廢除考試院、監察院及降低修憲門檻等主張；18歲公民權修憲案今天出委員會，這是非常珍貴的結果，但他並未覺得欣慰，而是感到遺憾，他也要譴責國民黨逃避、抵制修憲。

柯建銘指出，未來18歲公民權修憲案決戰院會時，希望國民黨不要杯葛，因為這是所有年輕人所期待的，也是一個普世價值。

台灣民眾黨立委張其祿說，民眾黨進入立法院後便積極推動修憲，希望降低公民權至18歲，擴大公民參與；此外，民眾黨提出廢除考監、降低修憲門檻等修憲主張，期盼朝野各黨繼續往前走，民眾也能給予支持。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，時力的修憲主張包括18歲公民權、降低修憲門檻、廢除考監等，能參與這次的修憲時刻，感到榮幸；對於國民黨不願意參加修憲委員會，令人感到非常遺憾。

陳玉珍強調，國民黨支持修憲，也支持18歲公民權，並且提出相關修憲提案，然而修憲事涉諸多重要議題，18歲公民權是其中之一，國家體制問題也要認真討論，民進黨不要試圖把修憲不成的責任推給國民黨，然後說國民黨不重視年輕人，國民黨不害怕民進黨扣帽子。（編輯：黃國倫）1110122

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