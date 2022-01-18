18歲公民權成案關鍵少數 藍：不應為單一事件修憲

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸、王承中、林育瑄台北18日電）民進黨、時代力量、民眾黨都呼籲2月底立法院會應順利通過修憲案。國民黨團書記長陳玉珍表示，民進黨團知道國民黨團擁有修憲的否決權，擬讓國民黨背修憲破局黑鍋，國民黨不會落入陷阱；且修憲機會難得，不應為單一事件修憲。

立法院修憲委員會今天在國民黨立委持續缺席的情況下，經點名表決通過由民進黨、台灣民眾黨及時代力量黨團所共提的18歲公民權修憲版本。

由於修憲複決若要與九合一大選同時舉行，立法院須在2月底前通過修憲草案，而憲法增修條文又有85席立委出席規定，外界關注立法院2月底是否能如期通過修憲案。

國民黨立法院黨團書記長陳玉珍告訴中央社記者，國民黨支持18歲公民權，也早已提出相關提案，但國民黨一向主張修憲需要高度共識，且修憲機會難得，不應為單一事件修憲。

陳玉珍表示，目前總統有權無責的問題，以及國家體制也應認真討論，國民黨團對修憲的態度從來沒有改變，反而民進黨根本就沒有想要解決國家最根本的政府體制問題。

陳玉珍指出，國民黨反對民進黨在修憲委員會違反程序正義，自行推舉主席及排定議程，民進黨團知道修憲需要3/4立委出席，因此國民黨團擁有修憲的否決權，所以民進黨的意圖很明顯，就是要讓修憲破局，再讓國民黨來揹黑鍋，國民黨不會落入民進黨設下的陷阱。

民進黨立法院黨團幹事長劉世芳受訪時表示，今天初審通過18歲公民權修憲案版本，是由民進黨團、台灣民眾黨團、時代力量黨團共提的修正動議，並以點名表決的方式獲在場立委一致同意通過，而民進黨團尋求修憲共識向來尊重不同黨團的意見。

劉世芳表示，國民黨團至今還在爭論主席人選，是以技術性杯葛阻擋修憲，但整體處理過程國民黨團都知道，民進黨團絕無徇私。何況國民黨立委也提出20多個修憲提案，她希望國民黨團不要再杯葛修憲委員會，並出席未來2次委員會會議、參與審查，民進黨團持開放的溝通態度，目標還是在2月底將修憲案送出立法院。

時代力量黨團總召邱顯智受訪表示，由於18歲公民權採3黨共提版本，他認其他修憲議題如調降修憲門檻、廢考監，也可同樣採共提版本模式，甚至國民黨也能夠加入；由於修憲案交付公民複決前須公告半年，時力認為修憲案須在2月底前送出立法院。

台灣民眾黨修憲召集人、立委張其祿受訪表示，雖然18歲公民權是社會共識，但因為屆時需要85席立委出席才符合程序，呼籲國民黨立委2月底到場出席開會。

根據憲法增修條文第12條規定，修憲須經立委1/4提議，立法院院會討論，需立委總額3/4出席（85位立委）、出席立委3/4同意（64位），提出憲法修正案，公告半年後經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額的半數，即通過。

民進黨團有61席加4席無黨籍、國民黨有38席加1席無黨籍、民眾黨有5席、時代力量則有3席。依照目前立法院的席次結構，若沒有國民黨團支持，修憲案也無法通過，送出立法院交公民複決。（編輯：蘇龍麒）1110118