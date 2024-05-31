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北市警察局長人事 劉世芳：溝通不會100%大家都滿意

2024/5/31 10:38
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（中央社記者陳俊華、林敬殷台北31日電）內政部長劉世芳今天表示，台北市最大任務需求在打詐、反毒，李西河是台北市警察局長適切人選，她也將意見傳達給台北市長蔣萬安，溝通就是這樣，不會100%大家都滿意，互相尊重。

前台北市政府警察局長張榮興20日升任警政署長，內政部長劉世芳曾在27日致電台北市長蔣萬安，討論新任警察局長人事，當時討論名單中包含李西河及台灣警察專科學校校長方仰寧。警政署30日公布新任局長由李西河調任，傳出蔣萬安因此大為不滿。

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立法院今天進行施政總質詢，劉世芳會前受訪時表示，兩名警官都非常優秀，是國家長期培養的警界人才，只有任務需求不同，在台北市、首都圈最大任務需求在於打詐、反毒，需要有刑事經驗比較多的人，認為李西河比較適切。

劉世芳說，她把這樣的意見跟建議傳達給蔣萬安，兩人之間的溝通過程有順利與不順利，「溝通就是這樣，不是100%大家都滿意」，她的想法還是跟以前一樣，大家互相尊重。（編輯：蘇志宗）1130531

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