傳蔣萬安不滿新警局長人事 內政部：借重李西河專長

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（中央社記者陳俊華台北30日電）台北市警察局長將由警政署副署長李西河調任，傳出台北市長蔣萬安對此人事大為不滿。內政部次長馬士元今天說，李西河有打詐、反毒、掃黑專長，以內政部施政重點來說，是要借重的經驗。

前台北市政府警察局長張榮興20日升任警政署長，內政部長劉世芳曾在27日致電蔣萬安討論新任警察局長人事，當時討論名單包含李西河及台灣警察專科學校校長方仰寧。警政署今天公布新任局長由李西河調任，傳出這讓蔣萬安事與願違，因此大為不滿。

馬士元晚間接受中央社記者訪問時說，其實所有人選都很優秀，只是每個人專長不一樣，即便是蔣萬安屬意的人選，跟內政部勾選的不同，但都有各自專業領域，內政部都要肯定。

馬士元指出，李西河在過去工作經驗裡，尤其2022年接任刑事局長期間，遇到柬埔寨誘拐案、幫派辦春酒、虛擬貨幣詐騙案等案件，所以後來才有行政院「新世代打詐策略行動綱領」，這就是李西河促成的。

馬士元表示，以內政部施政重點來說，李西河具有打詐、反毒、掃黑等專長，李西河的經驗也是內政部要借重的，希望李西河能發揮所長。（編輯：潘羿菁）1130530