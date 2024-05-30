傳蔣萬安不滿新警局長人事 北市府：盼中央尊重溝通過程

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北30日電）台北市警察局長將由警政署副署長李西河調任，傳出台北市長蔣萬安對此人事令大為不滿，市府說明，不是對李西河有意見，而是希望與中央能有彼此尊重的溝通過程。

前台北市政府警察局長張榮興20日升任警政署長，內政部長劉世芳曾在27日致電蔣萬安討論新任警察局長人事，當時討論名單中包含李西河及台灣警察專科學校校長方仰寧。

外傳蔣萬安思考後向劉世芳表達由方仰寧接任警察局長的意願，不過警政署今天公布新任局長由李西河調任，讓蔣萬安事與願違，因此大為不滿。

台北市政府表示，不是對李西河有任何意見，雖說警政一條鞭，仍希望與中央決策者之間能有彼此尊重的溝通過程。

國民黨議員也對此人事令頗有微詞，議會黨團書記長張斯綱質疑，如果內政部早就內定要由李西河擔任警局長，自行宣布就好，還要蔣萬安圈選，難不成是在耍人。

國民黨議員詹為元說，蔣萬安當初屬意的人選是方仰寧，而不是李西河，如今因為中央的不尊重，恐影響接下來蔣萬安與李西河的互動、造成兩人間的嫌隙。

民進黨議員顏若芳則認為，蔣萬安曾說，希望新任警察局長有交通專才，才符合台北市交通安全年的政策目標，因此青睞方仰寧，但警察最重要的任務是維護社會治安，而不是指揮交通。（編輯：張銘坤）1130530