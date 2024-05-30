今年已7起警察自殺案 監察院促警政署確實改善

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（中央社記者陳俊華台北30日電）監委葉大華、陳景峻今天表示，今年至今已發生7起警察自殺案，監察院督促警政署提升心理輔導經費編列、心理諮商服務覆蓋率與檢討基層勤務，以確實改善警察人員身心危勞的處境。

葉大華、陳景峻透過新聞稿表示，今年起至今已發生7起警察自殺案，在1月16日已通過警察自殺防治及心輔機制調查報告，明確指出警察機關心理輔導經費嚴重欠缺，與諮商服務覆蓋率不足等問題。

監委說明，警政署雖回應已規劃相關經費，由民國113年的新台幣80萬元，提高到114年的500萬元，並要求各警察機關積極編列經費，以提升諮商服務資源及能量，但近7.5萬名警察人員所需的心理健康資源是否充足，警政署應就現行資源布建情形，進行合理的預算編列評估。

調查發現，現行警察心理輔導經費嚴重短缺、「關老師」角色定位衝突、教育訓練流於形式、未落實自殺防治策略，導致對高風險對象的識別能力不足，且110年起新增的「委外預約諮商服務」實施成效不佳，警政署應注意員警精神壓力大、長期失眠等風險因子，積極檢討績效評比及勤務制度的合理性。

監委指出，警政署回應已會商主管機關與召開專家會議，全面檢討心輔機制，並持續檢討員警勤務編排合理性、改革績效制度，以減輕基層員警工作負擔。

監委強調，相關檢討除專家學者的意見，也應定期納入基層員警及家屬意見，並就相關案件組成獨立調查小組，深究原因以利落實防治措施。（編輯：張若瑤）1130530

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