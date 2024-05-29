劉世芳：114年前擴編警力 1811人防衛關鍵基礎設施

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北29日電）內政部長劉世芳今天指出，為確保關鍵基礎設施安全，已擴編保安警察第二總隊警力，預計民國114年前，陸續派駐1811名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施。

立法院內政委員會今天邀劉世芳列席報告業務概況，並備詢。劉世芳報告指出，為落實總統賴清德「百萬租屋家戶」政策，已籌劃民國114年到121年興辦累計25萬戶直接興建社宅、25萬戶包租代管及50萬戶租金補貼，採地方生活圈藍圖，均衡布建社宅，預計2年內達成北台灣都會區社宅全數動工、4年內完成百萬戶的目標。

劉世芳說，截至4月底累計核定都更案1152案、危老案3599案，相較106年5月危老條例公布前，都更危老案件僅644案，案量達近6倍之多。將研修危老條例或相關法規，提供簡單、快速申請流程，優化金融協助或稅捐減免等誘因，並適度彈性調整獎勵時程。

打詐部分，劉世芳指出，全國警察機關在1月到4月破獲1萬2028件，偵破詐欺犯罪集團691件、6358人；165反詐騙專線計執行停斷話626件，成功攔阻被害案計5170件、金額約新台幣30.5億元。

劉世芳說，行政院5月9日已將包括「詐欺犯罪危害防制條例」草案、「科技偵查及保障法」草案、「通訊保障及監察法」部分條文修正草案、「洗錢防制法」修正草案等「打詐新四法」送請立法院審議 。將與相關部會共同努力，落實執行打詐專法。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，為確保關鍵基礎設施安全，劉世芳表示，已擴編保安警察第二總隊警力，預計114年前陸續派駐1811名菁英警力，防衛油、水、電、通訊等民生及產業關鍵基礎設施，並持續補強警備人力與裝備，推動綜合情境應變常態訓練、跨單位聯合演習，成為專業化的關鍵基礎設施維安警察。

劉世芳指出，為因應大規模災害情境，持續辦理韌性社區標章制度及防災士認證，截至5月已有2萬6000名合格防災士；未來將繼續與民間團體、學校、機構合作，擴大防災士訓練，在1年內全國突破5萬名。（編輯：楊蘭軒）1130529