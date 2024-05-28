新竹縣員警派出所內開槍自戕 警方釐清事發原因

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣警察局竹東分局新城派出所林姓代理所長開槍自戕，警方表示，今天凌晨2時許發現員警明顯身亡，正透過手機相關通聯紀錄及通訊軟體對話內容，調查釐清案發原因。

新竹縣政府警察局今天告訴中央社記者，警察局勤務指揮中心今天凌晨2時34分許接獲高雄市110轉報，報案人指新城派出所林姓代理所長疑有狀況。

警方指出，獲報後立即通知新城派出所的黃姓副所長前往查看，於辦公區發現林姓代理所長頭部中彈且無生命跡象，初步勘驗無他殺嫌疑。

警方說，25歲林姓代理所長是警專36期刑事科畢業，個性樂觀進取，人際關係良好，工作表現積極，對於此次不幸，則感到意外、不捨與遺憾，將全力協助家屬辦理後續事宜。

警方表示，正透過手機相關通聯紀錄及通訊軟體對話內容，調查釐清案發原因。（編輯：蕭博文）1130528

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