員警自戕今年已6起 警政署：強化內部關懷和諮商

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（中央社記者黃麗芸台北25日電）台北市警察局中正第一分局今天發生37歲徐姓男警開槍自戕身亡，這也是今年第6起員警自戕案。對此，警政署今天說，署長黃明昭已責請各級幹部多加關懷，並協助轉介諮商機構。

中正一分局今天中午發生員警開槍自戕事件，37歲徐姓男警被發現頭部受傷並倒臥在警局地下4樓，經緊急送醫搶救仍不治，不排除和家庭因素有關。

由於自今年以來，這已是第6起員警自戕案件，引發各界關注。警政署下午發布新聞稿表示，黃明昭已責請各級幹部多加關懷，並提升辨識高關懷人員的敏感度，一旦發現異狀就應積極介入處理，有諮商需求者則協助轉介合作諮商機構。

同時，也要求關老師落實巡迴走訪各單位，加強宣導各項諮商管道及諮詢專線，鼓勵員警們善加運用。

警政署說，為強化員警身心健康照護及自殺防治作為，近期已拜會衛生福利部及社團法人台灣自殺防治學會，並召開專家會議，經主管機關及專家檢視，現階段員警心理諮商輔導機，已結合專業人力，建立多元諮商管道，應善用現有相關資源。

另外，警政署今年4月19日也函請各警察機關落實建構關懷文化，營造組織互助氛圍，並透過推廣守門人概念、心情溫度計檢測、強化養成教育及在職訓練衛教課程等方式，期使員警們在遭遇挫折或壓力時，能夠自我覺察並尋求資源協助，以更健康的方式來面對及解決問題。

警政署指出，為讓員警能在無受標籤疑慮下求助專業人員，紓解其心理壓力及情緒困擾，近年各警察機關均已遴聘心理師或身心科醫師提供「身心健康諮詢」及「委外預約諮商」服務。

其中，「委外預約諮商服務」部分，員警不需再透過關老師轉介，可自行向各機關合作的諮商機構預約。

另外，為落實保密機制，個案姓名都以代號取代， 晤談資料也由心理師或諮商機構留存（不提供機關），相關服務流程及內容也都給予保密等作法，以提升員警們信賴感及使用意願。

警政署表示，為建構警察的心理健康文化，由管理層面發揮正向影響力，今年2月23日署務會報也邀請台大醫院新竹台大分院醫師廖士程暢談「從關懷文化談科學實證有效的自殺防治」，現場約1600餘人與會或視訊，從中學習如何建構警察組織關懷文化、自殺預防工作、識別高關懷人員，以及透過真誠關心適時鼓勵並協助所屬。

此外，黃明昭也指示各級主官（管）關懷文化應從首長理念建構開始，逐級向下紮根，並強化同儕間的夥伴關係，建立信任及歸屬感，減少人際疏離感，以避免憾事再次發生。（編輯：方沛清）1130425

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。