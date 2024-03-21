更多編輯台推薦新聞：
圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真
政治

圖輯／首梯1年期義務役新訓期末鑑測 震撼教育場面擬真

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？
兩岸

香港23條立法11天快速通過 與國安法差異為何？哪些行為可能觸法？

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣
科技

黃仁勳GTC大會以台灣示範AI氣象模擬系統 讓世界看見台灣

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退
運動

高國慶新人年總冠軍戰轟滿貫砲 綠色坦克長征20年宣告引退

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台股電金傳產齊揚大漲377點 衝20161點創新高
首頁 / 兩岸

前香港蘋果日報社長董橋新書遭中國下架

2024/3/21 10:20（3/21 11:29 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張謙香港21日電）據報導，散文作家、前香港蘋果日報社長董橋的3本著作在中國大陸下架。先前傳出，在「反送中」運動期間，董橋曾就如何號召港人上街遊行向壹傳媒集團創辦人黎智英獻計。

星島日報今天在報導中表示，1月底，董橋在大陸出版一套三卷的著作，分別是「文林回想錄」、「蘋果樹下」及「讀書便佳」，這些書由活字文化策畫，北京商務印書館出版，林道群選編。

在此之前，董橋從未在大陸出版過著作。

但報導引述香港文化界人士說，董橋的3本新書出版不到半個月全部下架，但相關人士不願多談下架原因；另有大陸網民發文，表示董橋的3本簡體新書已全網下架。

董橋今年82歲，是散文家，曾任蘋果日報社長16年，2014年退休，過去罕有公開談論政治。

據報導，本地法院早前審訊黎智英涉嫌違反國安法的案件時，由前蘋果日報副社長陳沛敏作供，期間控方展示陳沛敏的供詞指出，董橋曾於2019年5月31日傳訊息給黎智英，內容大概是建議黎智英找合適人選號召港人上街遊行，又說「我們要鼓吹的不是香港要民主，我們要求鼓吹的是香港的價值不容共產黨摧殘」。

當時香港正因為政府計畫修改逃犯條例而爆發「反送中」運動，6月9日更有多達百萬人上街反對修例。

據報導，黎智英其後向陳沛敏轉發了董橋的訊息。

但報導表示，目前未知董橋著作在大陸下架的原因是否與此有關。（編輯：謝怡璇/唐佩君）1130321

#陳沛敏
#黎智英
延伸閱讀
美駐港總領事示警：香港恐步上中國網路嚴審後塵黎智英許志永等4人獲提名諾貝爾和平獎 為民主自由陷長期徒刑黎智英被控指示蘋果刊煽動文 推動外國制裁香港23條立法草案審議 民眾保留蘋果日報舊報紙恐違法被控違反三項國安法 黎智英全否認
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
172.30.142.52