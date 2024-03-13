華盛頓郵報社論憂香港自由 駐港公署稱謬論

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（中央社台北13日電）「華盛頓郵報」刊社論，稱香港在國安法頒布後，又設23條立法，大幅限制香港言論自由。中國外交部駐港公署致信回應稱這是謬論，並說泛民47人案不無辜，特區法院將會公正裁決。

華盛頓郵報（The Washington Post）日前刊登一篇名為「香港以新安全法加大鎮壓力度」的社論表示，香港自泛民主派人士47人遭逮捕，到「蘋果日報」創辦人黎智英成階下囚，都一再顯示香港言論自由遭扼殺。

社論指出，如今香港23條立法擴大鎮壓範圍，包括增設盜竊國家機密、間諜、叛國和外部干預等罪名，且僅為期30天的公眾意見徵詢期草草結束，為香港自由下滑軌跡中，另一個里程碑。

社論提及，若在這期間認真聽取批評意見，就會發現國外使團對「外部干涉」的疑慮，擔心正常的外交接觸會被認定是刑事犯罪；律師協會開始擔憂將產生寒蟬效應；商業團體表示這將危及香港作為安全投資地的地位；記者將憂慮「國家機密」成為刑事犯罪後，會扼殺日常報導。

中國外交部駐港公署12日特地致信華盛頓郵報，稱該篇文章為謬論。發言人表示，47人初選案不如文章中所稱無辜，認為特區法院會做出公正裁決。

針對23條立法，發言人回應一個月的公眾諮詢期是「縮短」了，但又以美國911事件後的「美國愛國者法案」（USA Patriot Act）作為對比，認為立法時間過短。

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社論提及蘋果日報創辦人黎智英，曾於該報社論支持美國對參與削弱自由的香港官員實施制裁，卻成階下囚，強調這是媒體所有者的權利。發言人則以媒體「公正、客觀、平衡」原則，強調執法的正當性。

面對華盛頓郵報惋惜香港曾是中國土地上的自由前哨，如今最重要的資產—自由被中國粉碎，發言人強調，在中國政府和全中國人民堅定支持與呵護下，香港這顆東方之珠只會愈加閃亮。（編輯：謝怡璇/曹宇帆）1130313