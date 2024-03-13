黎智英涉違香港國安法案 李宇軒首度出庭作證

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（中央社記者張謙香港13日電）香港壹傳媒集團創辦人黎智英被控違反國安法的案件今天續審，控方首次傳召「12港人案」的李宇軒出庭作證，他也是第4位從犯證人。

商業電台報導， 李宇軒在庭上供述，他是於2019年6月認識同案被告陳梓華。同月底，「G20」峰會舉行時，他與陳梓華在內的一群香港市民在Telegram上討論發起「全球登報計畫」。

他表示，當時香港曾發生幾次示威，他們希望透過眾籌，在海外報紙刊登廣告，藉此把香港的民主運動帶到國際舞台，以爭取國際支持。

李宇軒指出，當時他們籌獲港幣700萬元（約新台幣2800萬元），但由於轉帳需時，廣告要趕在「G20」會議召開前刊登，需要有人墊支廣告費，他當時用盡自己的積蓄仍不夠支付，其後陳梓華表示可以幫忙。

李宇軒是民間組織「香港故事」成員，這個組織被視為主張「港獨」；2019年香港爆發「反送中」運動，李宇軒積極參與其中。

在香港國安法實施後，2020年8月，李宇軒與另外11名「反送中」支持者試圖搭船逃往台灣，但中途被廣東海警人員截獲，同年底在深圳被判刑，其中李宇軒等8人被判入獄7個月。

2021年3月，李宇軒等人服刑期滿後被移交香港警方，李宇軒隨即被控串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪；同年8月，李宇軒和陳梓華在高等法院認罪。

至於黎智英，他與蘋果日報等3家公司和6名蘋果日報前高層被控串謀勾結外國勢力罪，以及串謀發布煽動刊物罪；在李宇軒等人的案件中，黎智英也被控串謀勾結外國勢力罪。

法院在審訊黎智英案初期，控方曾在開案陳辭中提及李宇軒與他人成立「重光團隊」，以團隊名義在海外報章刊登廣告，並主張外國制裁中國大陸和香港，而黎智英是團隊主腦，曾為團隊墊支廣告費。

黎智英案於去年底開審，至今進入第44天，黎智英否認全部控罪。

部分涉案的壹傳媒前高層已認罪並以從犯證人身分出庭指證黎智英，已作證的有前壹傳媒行政總裁張劍虹、前蘋果日報副社長陳沛敏、前蘋果日報主筆楊清奇。（編輯：吳柏緯）1130313