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台南女警自戕案 監委要查警械領用管制有無疏漏

2024/4/23 11:09
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（中央社記者陳俊華台北23日電）監委陳景峻今天表示，台南市警局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警在3月底舉槍自盡。警械領用及管制等有無疏漏，且近年來警察自戕事件頻傳，影響警察士氣及形象甚鉅，已申請自動調查。

監察委員陳景峻、葉大華、郭文東透過新聞稿表示，台南市政府警察局麻豆分局官田分駐所一名梁姓女警，疑因就讀警察大學研究所期間，被檢舉偷竊遭勒令退學，在民國113年3月31日攜帶警用配槍及子彈外出舉槍自盡。

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監委表示，本案警察大學對梁姓女警的調查及處分是否符合正當程序，麻豆分局的內部管理、心理輔導、警械領用及管制等有無疏漏，警政署有無落實基層員警自殺防治及身心照護，相關人員責任為何，都有待深入調查釐清。（編輯：張均懋）1130423

珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

#葉大華
#監委
#監察院
#陳景峻
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