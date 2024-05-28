市警局長懸缺 蔣萬安：2天內跟內政部確定人選

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（中央社記者劉建邦台北28日電）前台北市警察局長張榮興接警政署長，針對北市警局長懸缺，市長蔣萬安今天在議會答詢時說，內政部長劉世芳昨晚已來電討論北市警局長人事，2天內會跟內政部確定人選。

台北市議會下午召開市政總質詢，蔣萬安率北市府官員列席，國民黨議員王欣儀質詢台北市警察局長人事案時說，外界都很關心北市警政業務，且調資料發現，北市府從民國100年起，北市警局長人選都無縫接軌。

王欣儀說，張榮興升任警政署長，但中央至今未確定台北市警局長人選，北市警局已接近1週沒首長，根本是群龍無首，難道北市治安不重要，中央是否有聯繫知會協調，針對人選可能會拖至7月嗎？

蔣萬安答詢，內政部長劉世芳昨晚有打電話聯繫討論關於台北市警察局長人事，並提供人選名單，目前雙方已達共識，市警局長人事不會拖到7月。

王欣儀接著詢問，中央確定張榮興接警政署長，早就應該提供接任台北市警察局長人選，北市府預估還要多久才能確定人選？

蔣萬安答詢，昨晚跟內政部長溝通後，有告知應提供相關人選的警界資歷，才能了解人選是否熟悉台北市警察局業務，2天內將會與內政部確定人選。（編輯：張銘坤）1130528