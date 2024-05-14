水舞嘉年華活動工人涉險拆布幕 北市府將裁罰

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（中央社記者劉建邦台北14日電）台北市議員王欣儀指出，「台北水舞嘉年華」已在錫口碼頭彩虹橋登場，8日卻發生因布幕被強風吹壞，2名工人涉險拆除，恐違反勞安事件。北市勞檢處今天表示，已違規將裁罰。

台北市議會下午召開定期大會民政部門質詢及答覆，台北市勞動局等官員列席備詢。國民黨議員王欣儀質詢，「2024台北水舞嘉年華」1日在錫口碼頭彩虹橋登場，市府首度在橋梁舉辦水舞展演，利用高功率光束燈，以水舞搭配水幕動畫秀。

王欣儀說，接獲陳情，有民眾提供8日拍攝到彩虹橋的投影布幕影片，疑受強風影響，導致布幕破損，施工廠商派員卸布幕，但一名工人未繫安全帶，另一名工人則未繫安全帶及未戴安全帽，可能違反勞安情況。

她表示，市府這次舉辦水舞嘉年華活動，是由府級各單位成立緊急應變中心指揮群組，並由副祕書長林哲宏擔任總指揮，但發生此件事故，卻未見其善盡督導之責。

王欣儀說，難道只有活動開閉幕時，才需要總指揮，其他緊急事故發生就不需總指揮，認為緊急應變中心指揮群組指揮功能完全失靈，一個由市府舉辦的大型活動，結果卻讓市民見識到北市府對勞工安全最壞示範。

北市勞動檢查處事後提供資料表示，此案違反職業安全衛生設施規則，將移由勞動局裁罰雇主新台幣3萬元至30萬元。

勞檢處指出，此公司因未訂定安全衛生工作守則、未使勞工接受安全衛生教育訓練，現場也未派駐職業安全衛生業務主管，將要求業者1個月內完成改善，未改善才開罰。（編輯：張銘坤）1130514