議員指保母訪視員人力不足應增視訊 北市府研議

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（中央社記者劉建邦台北14日）台北市議員王欣儀指出，北市一名訪視員要負責約57名保母，建議透過增加視訊方式，提高訪視強度。北市社會局今天表示，現階段以實地訪視為主，但會研議討論增加視訊可行性。

台北市議會下午召開民政部門定期大會，北市社會局等官員列席備詢。國民黨議員王欣儀質詢，調資料發現，北市共4200多名合格保母，總收托兒童約5400人，如何稽核合法證件保母，讓家長安心送托，才可防患未然。

王欣儀說，發生劉姓保母虐童案後，台北市府把訪視保母次數從一年4次增加為一年6次，並提出三方共訪機制，包含收出養社工、個管社工、居家托育服務中心，但像虐童案類似特殊個案，北市仍有4案，因父母無法帶回，後續若出現問題，社會局恐無法立即察覺。

她表示，調統計資料發現，自去年12月底止，北市居家托育服務中心督導訪視員共76人，每一名訪視員平均需管理及訪視保母約57人，認為現有督導及訪視員人力、時間有限，市府應透過視訊加強訪視頻率及強度。

王欣儀指出，科技發達，若輔以視訊，訪視員至少可看見嬰幼兒神情、外觀有無異樣，即時發現問題，彌補正式訪視不足及空窗期，社會局應立即規劃。

社會局長姚淑文答詢，仍以實地訪視保母為主，暫時不規劃視訊，因視訊在視角等狀況可能有不完整或遇到如時效性等問題，但會研擬視訊訪視可行性，並在6月召開相關會議提出討論。

社會局補充，依中央最新公告居托中心訪視指引規定，訪視時需親見收托兒童，且全日托育如為出養童，每年至少訪視6次，並可視收托情形，增加訪視次數。

社會局表示，感謝議員關心，如經居托中心評估列為加強訪視對象，會視情形增加面訪或多元訪視像是視訊等方式，至於頻率及標準將儘速與專家學者討論，納入後續規劃。（編輯：張銘坤）1130514