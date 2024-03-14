議員指公托候補逾6千人 北市擬增收托量能改善

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北14日電）國民黨台北市議員王欣儀指出，北市公共托嬰資源不足，截至2月底總候補人數達6000多人，達總核定收托人數3倍。社會局今天表示，將採取擴增定點臨托等3面向，提升托育量能。

王欣儀所提質詢資料指出，因應少子化，北市府提高生育獎勵金等政策，但公共托嬰資源仍嚴重不足，接獲家長反映認為把嬰幼兒送至托嬰中心對未來發展較有利，但發現住家及公司附近托嬰中心已額滿，尤其是公托。

她說，就算家長要聘用政府認證合格保母，仍擔心有素質參差不齊情況。調閱資料發現，截至2月底，台北市共83所公辦民營托嬰機購，包含26所公立托嬰中心、57所公共托育家園，核定收托總數是1804人，但全數已額滿。

王欣儀表示，發現總候補受託數共6155人，且候補數是收托數約3倍多，例如中山區的吉林社區公共托育家園核定收托12人，候補卻有200人。

她指出，除吉林社區公共托育家園候補人數過多，中山托嬰中心候補人數也有215人，可能是全市最多，大安托嬰中心的候補數也有192人，北市府應積極在適當地點增設收托機構。

對此，台北市社會局回應，針對提升托育量能，規劃3面向，首先全力增加公托量能，透過盤點現行位於學校的小家園候補數，若候補人數高，會與教育局合作活化校園餘裕空間，並轉型設置收托數為40至48人的大型公托。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

社會局表示，目前已設置83家公辦民營托嬰機構，預計至2026年將達101家，可收托嬰幼兒將為2328人。

社會局指出，另將擴增定點臨托，運用育兒友善園空間加原定點臨托，從今年7處提高至22處，盼舒緩家長壓力，並開辦「十時好神托」托育家園，針對家長雙方或單親就業若有為夜間固定或輪班工作，提供收托從上午10時30分至晚上10時的小家園，滿足相關家庭需求。（編輯：戴光育）1130314