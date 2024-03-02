議員盼發元宵小提燈 北市觀傳局：規劃學童自製

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（中央社記者劉建邦台北2日電）國民黨台北市議員王欣儀指出，市府維持不發免費元宵小提燈，讓許多家長及小朋友失望，盼重發放或改採提供環保素材。北市觀傳局今天表示，規劃以小朋友自行製造小提燈為方向。

王欣儀透過質詢資料指出，許多縣市政府為迎接元宵節都會發放免費小提燈，但台北市政府從2019年起取消發送小提燈，今年仍維持不發放，讓許多家長、小朋友失望。

她說，民眾參加台北燈節活動，若無法排隊領燈籠、提燈籠，恐減少元宵樂趣及儀式感，因此近期有不少里鄰長、市民詢問市府發放小提燈情形，顯示民眾仍有需求。

王欣儀表示，北市府去年3月曾邀專家討論今年台北燈節是否發放小提燈，有部分專家認為小提燈是元宵節重要元素不能廢除，建議改採提供簡單環保素材讓民眾自行製作。

她建議市府應重新研議評估重發送小提燈可行性，且可參考專家意見改採簡單環保素材，或由民間企業或團體認捐及採自行設計或聯名製作等方式。

對此，台北市觀光傳播局指出，市府已在去年5月討論後決定，今年台北燈節仍維持過去不免費發送小提燈政策，但會透過鼓勵小朋友自行製造小燈籠為方向。

觀傳局表示，後續將與台北市教育局討論研議在2025年台北燈節透過擴大讓小朋友參與製造小提燈為方向，盼持續創造元宵儀式感及傳承燈藝文化。

針對議員建議可發送環保素材簡單設計的小提燈或與企業團體合作，觀傳局指出，後續將研議相關作法可行性。（編輯：戴光育）1130302