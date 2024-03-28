寶林茶室北市11人中毒 南港粿條中盤商停止供貨

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（中央社記者陳怡璇台北28日電）北市信義區寶林茶室食物中毒事件，北市11人受害；而衛生局持續查核粿條等食材來源，昨初步查出的南港中盤商為「鴻祈食品行」已暫停供貨，確保民眾不會吃到有風險食材。

台北市信義區寶林茶室發生食物中毒事件，北市目前累計11人受害，包含2人死亡、4人加護病房救治、1人普通病房治療中、4人返家休養；北市府今針對進度更新說明召開記者會。

衛生局長陳彥元說，持續調查粿條、河粉等食材，也會調查醬料、料理包等，往上溯源及往下追蹤；而昨天初步追查到、位於南港的粿條中盤商為「鴻祈食品行」，下游各供應新北與北市5家小吃店，目前已暫停供貨，確保消費者不會吃到有風險的食材。

陳彥元表示，正在清查有無新個案，以及彙整受害者吃了什麼、有何症狀，從中找共通點再追蹤，不會只針對粿條或調味料；也因此案為新型態的食物中毒，市長蔣萬安指示成立平台，讓醫療院所集思廣益、交流治療方法。

社會局長姚淑文則說，已致贈慰問金，死者新台幣1萬元、住院中或返家6000元，外縣市個案也連繫當地社福中心協助慰問。

法務局長連堂凱則表示，已要求寶林負責人來接受行政調查，但負責人態度反覆，早上說不來，到了中午又說要來，如果人真的沒到，可依北市消保自治條例開罰3萬元。

衛生局表示，食品中毒定義「2人或2人以上攝取相同的食品而發生相似的症狀，稱為1件食品中毒案件。若為肉毒桿菌毒素引起或急性食品中毒（如化學物質或天然毒素中毒等），如果患者僅一人，也為一件食品中毒案件。

衛生局說，若經流行病學調查推論為攝食食品所造成，也視為一件食品中毒案件。北市陸續發生多起食用炒粿條引起類似食品中毒事件，各大醫院急診第一時間如有接獲同一用餐地點疑似食品中毒，務必依照衛生局食品中毒事件通報流程辦理，如有疑似個案，請務必詢問是否曾到「寶林」用餐。（編輯：張銘坤）1130328