台北市警局長人事案 方仰寧：盼外界別再議論

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（中央社記者劉建邦台北31日電）台北市警察局長由警政署副署長李西河接任，此人事案，傳讓原圈選方仰寧的台北市長蔣萬安錯愕。警專校長方仰寧今天表示，長官對警察人事有適當考量規劃安排，盼外界別再議論。

前台北市政府警察局長張榮興20日升任警政署長，內政部長劉世芳曾在27日致電給蔣萬安討論新任北市警察局長人事，當時名單有李西河及台灣警察專科學校校長方仰寧。

據了解，蔣萬安經思考後向劉世芳表達由方仰寧接台北市警察局長意願，警政署30日公布新局長由李西河調任，讓蔣萬安事與願違，並對此過程感到錯愕。

對此，方仰寧今天發布聲明表示，有關台北市警察局人事案，謝謝外界關心，恭喜並祝福李西河。對警察人事，長官自有適當考量規劃安排，希望外界不要再議論紛紛，因不利於警察內部團結。

方仰寧說，「感謝支持愛護我的各級長官及同事，至於對我提出批評建議的各界，也要表示感謝並虛心檢討精進」。

他表示，警察是行政中立的執法公務人員，維持合法政權正常憲政運作，在個人職責立場認為，這是警察責無旁貸工作，如有不周延地方，會虛心檢討改進。

方仰寧指出，現階段會全力做好警察基層教育工作，重視警專學生的學術科及品德教育，使每1名畢業學生都能因紮實教育訓練，成為合格優秀有能力安全執行任務的警察、消防及海巡。

警政署長張榮興接受電話訪問時說，此次人事案與北市府溝通確實有些狀況，會盡快跟新任台北市警局長李西河拜會蔣萬安，聆聽相關警政工作要點，未來將持續貫徹警政一條鞭政策，並考量專業專才，未來警察局長將以「單一人選」與地方首長溝通。（編輯：方沛清）1130531