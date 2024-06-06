台北市警察局長李西河布達 蔣萬安：互動很好

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（中央社記者黃麗芸台北6日電）台北市警察局今天舉辦卸、新任局長布達交接典禮。各界仍關切人事案紛擾情形，台北市長蔣萬安說，和李西河互動很好、並無芥蒂，期許李西河上任後戮力改善交通等4項重點工作。

警政署日前公布新任台北市警察局長由李西河接任，傳出蔣萬安因此大為不滿。蔣萬安下午親自主持市警局卸、新任局長布達交接典禮，警政署長張榮興監交。媒體會前堵訪詢問和李西河是否會有芥蒂，雙方溝通還好嗎。蔣萬安僅簡短表示，不會，互動很好。

隨後蔣萬安致詞表示，感謝張榮興擔任市警局長任內的付出和奉獻，張榮興當時積極推動各項科技見警政策，且對打擊詐欺有卓越表現，讓市民生活環境更加安全；李西河從警學、精歷豐富，領導才能出眾，是警界優秀幹部，期許上任後繼續貫徹維護治安、打擊詐騙、改善交通的決心。

蔣萬安指出，警政工作是市政的重中之重，再次強調警察重點工作目標和核心價值，期勉全體警察都能克盡職守、完成共同目標。

首先，今年是北市交通安全年，將加速完成行人安全計畫，從5年縮短至3年，期間內以通暢行人環境、確保路口行人安全、提升大車轉彎安全、落實人本理念道路設計等4大主軸，從根本解決問題，並請警方嚴格執法、落實政策，做出讓市民有感的交通改善績效。

其次，強化科技見警，提升科技偵查等戰力；以及，貫徹警政掃黑革新工作，以現有掃黑策略掃蕩組織犯罪，壓制黑幫氣焰；最後，持續和金融機構合作，全面強化打詐作為。

蔣萬安最後強調，治安和警紀為市府最重視指標工作，對於任何風紀案件，絕不護短和寬待，也請李西河整治警紀，勿讓風紀案影響基層士氣。

張榮興也表示，感謝蔣萬安之前對北市警政的指導和支持，自己在市警局任內除執行警察工作外，也和台北市政府各局處綿密合作，期許李西河上任後也能配合市府政策、全力執行。

話鋒一轉，張榮興說，由於詐欺案仍為好發階段，立法院昨天初審打詐專法，未來打詐仍為治安工作首重，希望北市警方未來配合中央各部會合作，透過專法實施後，從源頭到末端都能全力打擊相關犯罪，讓詐騙不敢在北市橫行。

另外，警察風紀案影響甚廣，希望北市警察都能嚴守警紀；針對警察重疊性勤務也已開始簡化，聚焦重點工作，顧全警察工作身心良好狀況。

媒體會後仍持續追問是否比較放下警察局長人事案心結。蔣萬安數次笑回「謝謝」，隨即表示，很好啊，剛剛布達致詞都講過，接下來各項警政、市政工作重點，李西河從警經歷豐富，相信他在警政工作推動和帶領警察團隊都能做出好績效，不論是治安維護、交通改善、打擊詐騙都能有好表現，「為台北市整體治安和警政工作，我們都有共同目標、共同努力」。

市警局新聞稿指出，李西河為中央警察大學正科47期、行政警察學系研究所畢業，歷任台南市警察局刑事警察大隊大隊長、永康分局分局長、保安警察第四總隊副總隊長、花蓮縣警察局長、國道公路警察局副局長、刑事局副局長、台北市警察局副局長、保安警察第三總隊總隊長、刑事局長及警政署副署長等職務，內、外勤職務歷練豐富，富領導統御及協調能力，工作績效優良，表現傑出。（編輯：方沛清）1130606