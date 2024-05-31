新任警察局長人事案 蔣萬安：與中央有溝沒有通

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北31日電）台北市警察局長將由警政署副署長李西河接任，傳出台北市長蔣萬安不滿此決定。蔣萬安今天說，他對個別人選沒有意見，但遺憾與中央的溝通過程「有溝沒有通」。

台北市議會今天進行市政總質詢，民進黨議員陳賢蔚詢問蔣萬安，是否會參加新任警察局長李西河的就職典禮。蔣萬安說，他還沒接到相關訊息，也不清楚布達的時間。

陳賢蔚再問，外界盛傳蔣萬安不滿此人事案，是否真的不開心。蔣萬安反問，「你覺得我看起來有不開心嗎」。

陳賢蔚追問，所以是不是被幕僚擅自解讀。蔣萬安說，內政部27日曾與他溝通新任警察局長人選，當時內政部給了推薦人選名單，並同意由他做最後決定。

蔣萬安強調，他不認識李西河，也沒有對個別人選有意見，首都的警察局長非常重要，要完整銜接警政跟市政推動工作，因此代表民意的地方首長的意見跟決定也非常重要，所以他希望未來對於地方警察局長的人選，要建立制度化機制，而不是像現在這樣「有溝沒有通，有聽沒有到」。

接續質詢的民進黨議員簡舒培質疑，難道要如蔣萬安的意才叫溝通。蔣萬安說，不是，但當時他與內政部對如何決定人選的方式有共識，由內政部推薦名單、他做最後決定，但他圈選後內政部又反悔，「你當時承諾、答應的事情現在又反悔，那未來在合作上誰敢相信你？」

簡舒培指出，依據警察人員人事條例第21條，警察局長就是由內政部遴選，而不是地方首長決定，蔣萬安現在認為內政部是故意找麻煩，這對內政部不公道。

蔣萬安強調，這不是結果的問題，而是過程，如果是直接指派，那他沒話說，但內政部給了兩個人選，而且答應讓他選一個，最後竟然反悔，「請問議員你能接受嗎」「做人說話要算話，而且要有誠信」。

簡舒培最後3度詢問蔣萬安是否會參加李西河的布達典禮，蔣萬安說，他對人選沒有意見，而是整個溝通過程中，有一方沒有履行承諾，但為了台北市整體治安跟警政業務推動，他會參加。

蔣萬安備詢前被媒體堵訪問及警察局長人事案時說，他不是針對任何一個人選，但中央、地方應該互相尊重，所以他對這一次的溝通過程很遺憾。（編輯：張銘坤）1130531